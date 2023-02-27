Легендарная органистка Евгения Лисицына выступит в Кусково

4 марта в рамках цикла концертов «Органные вечера в Кусково» легендарная органистка Евгения Лисицына выступит в своем «коронном» репертуаре - исполнит произведения Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха.

Творчество Вивальди очень интересовало Баха — он даже сделал несколько аранжировок скрипичных концертов великого итальянца для клавира и органа. В Большой каменной оранжерее Музея-усадьбы Кусково в исполнении Евгении Лисицыной прозвучит ре-минорный концерт.

Евгения Лисицына также давно вдохновляется творческим наследием «рыжего священника», она автор ставшего широко известным переложения для органа цикла "Времена года" Антонио Вивальди. На этом концерте она исполнит еще одну свою транскрипцию Вивальди — его ми минорного концерта.

В программе также прозвучат три больших хорала, виртуозная соната Баха и его грандиозная Пассакалия до минор - наверное, наивысшее творение в этом жанре.

Начало в 15.00.

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