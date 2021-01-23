Выставка «Мир Венской оперы» главный оперный театр мира в фотографиях Лоиса Ламмерхубера

Начиная с 5 февраля 2021 года в Музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина будет представлен совместный выставочный проект Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО и Российского национального музея музыки «Мир Венской оперы» – это первая выставка Музея музыки после возобновления приема посетителей 22 января.

Венская государственная опера. Вид от галереи Альбертина

Костюмы к опере «Кольцо нибелунгов»

Костюмерный цех

Вольфганг Банкль, бас/баритон

Лиз Линдстрём, сопрано

Роберто Аланья, тенор, «Кармен»

Хор Венской государственной оперы, «Турандот»

Солист, «Кольцо нибелунгов»

Дагмар Кронбергер, солистка

«Мир Венской оперы» – выставка австрийского фотографа Лоиса Ламмерхубера об одном из самых известных оперных театров мира – Венской государственной опере. Проект повествует об истории, которая разворачивается за пределами зрительного зала, и показывает внутреннюю жизнь театра, скрытую от посторонних глаз. За каждой постановкой стоит множество талантливых мастеров, их труд и вдохновение.

Рассказчики этой истории – фотограф и издатель Лоис Ламмерхубер и Доминик Мейер, директор Венской государственной оперы с 2010 по 2020 год. Ежегодно на протяжении десяти лет они вместе создавали фотокниги о разных аспектах жизни театра.

Лоис Ламмерхубер – фотограф, основатель издательства Edition Lammerhuber, лауреат множества премий в области фотоискусства. В 2014 году он был награжден Австрийским Крестом Почета за науку и искусство I степени, в 2017 году – Золотой медалью за заслуги перед Венской землей и Большой Почетной Грамотой за заслуги перед провинцией Нижняя Австрия. С 2018 года – директор фестиваля «Фото Ля Гасийи-Бадена».

Доминик Мейер возглавлял Венскую государственную оперу с 2010 по 2020 год. Он работал в кабинете Министра культуры Джека Ланга, а в 1989 году был назначен генеральным директором Парижской оперы. С 1994 по 1999 год он был генеральным директором Лозаннской оперы, а с сентября 1999 по 2010 год – генеральным директором Театра на Елисейских полях в Париже.

Вернисаж состоится 4 февраля в 18:00 с учетом всех необходимых ограничений. Кроме того, будет обеспечена прямая трансляция события, благодаря чему широкая публика сможет принять участие в торжественном открытии выставки. Представит фотовыставку генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов; к участию также приглашены фотограф Лоис Ламмерхубер, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, представители Посольства Австрии в Москве. Информация о трансляции будет дополнительно размещена на официальном сайте музея.

Выставка была запланирована на ноябрь 2020 года, однако была перенесена в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.

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