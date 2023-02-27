Галерея «Открытый клуб» представила выставку Григория Бобровского

Имя Григория Бобровского (1873-1942) не так часто можно встретить, меж тем художник более чем достоин отдельной выставки. Он – ученик Ильи Репина и учитель Марка Шагала. Григорий Бобровский родился в Витебске, учился в Петербурге, путешествовал по Италии, Франции.

«Страницы из альбома. Григорий Бобровский (1873-1942)» – так называется выставка, на которой представлены работы из собрания С.В. Малютина. То, что рисовал Бобровский на листах – не просто эскизы, а настоящие законченные картины. Он превосходно отображал и русский пейзаж, и портрет, и итальянский остров Капри, где познакомился с Максимом Горьким (к слову, в музее-квартире А.М. Горького находятся работы художника).

Бобровский был не только реалистом в живописи, время внесло в его жизнь и творчество черты импрессионизма и модерна (посмотрим на его дам в роскошных широкополых шляпах). Карандашные пейзажи русской природы сказочны, а итальянские улочки манят живописностью и узнаваемостью. Синее море, лодки, бельё на верёвках – южный шик. Григорий Бобровский был участником многих выставок в России и за рубежом, в 1916 году получил звание академика. Он много преподавал, его картины находятся в музейных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Переславля-Залесского, Тюмени, Белоруссии.

Выставка работает до 7 марта 2023 года, вход свободный.

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