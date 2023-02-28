В галерее ГУМ-Red-Line откроется выставка Пахома « Les fleurs du…»

28 февраля 2023 года в галерее ГУМ-Red-Line открывается персональная выставка художника Пахома (Сергея Пахомова) «Les fleurs du...» Экспозиция включает в себя картины и фотографии, созданные художником в 2022-м и 2023-м годах. Часть произведений выполнена в сотрудничестве с художницей Marinesca, постоянным соавтором Пахома. На открытии проекта автор также представит перформанс «Великое лежание 27.02.23», который впоследствии будет задокументирован и войдет в состав выставки в видеоформате.

Как отмечает куратор проекта Михаил Сидлин, название “Les fleurs du…” отсылает зрителя к сборнику стихотворений французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла». Из ядра 10 больших картин исходит свет в виде цветочных лепестков. Этот свет можно отождествить с мана меланезийцев или фарном персов, то есть волшебной силой старинных пророков и компьютерных игр. Смесь разных традиций, культурных канонов и явлений является одной из характерных черт работ Пахома, именно она позволяет расширять границы творчества автора, включая художественный, актерский, музыкальный и перформативный форматы.

Перформанс «Великое лежание 27.02.23» – это дионисийское действо, воспевание жизни и ее богатства. Главная ценность работ Пахома – это утверждение любви к жизни и радости.

В центре выставки – 10 новых холстов (2 х 1,5 м), написанных специально для проекта. Пахом соединяет визуальные элементы психоделической культуры с восточными мотивами, наследием советской и пост-советской андеграундной культуры. Как отмечает куратор Михаил Сидлин, это новый этап масштабного творчества для художника. И ощутить его можно при детальном рассмотрении каждого из полотен и наблюдением за автором через цифровые фотографии, также представленные в ГУМ-Red-Line.

Сохраняя за собой статус культурного героя эпохи метамодерна, Пахом создает пантеон идолов – образов, проносящихся перед зрителями в массовой культуре, существующих в коллективном бессознательном. Он выступает уравнителем культурных пластов, а его соавтором в этом процессе становится художница Marinesca. В числе «пойманных» и зафиксированных образов – дьявол на коньках и Кашпировский, Распутин и боксёр, безумный Пьеро и человек-кактус, объединенные как автопортреты самого художника. Часть из них выросла из телекитча, часть навеяна великими картинами прошлого или мифами золотого века.

Выставка продлится до 16 апреля 2023 года.

Сергей Пахомов – художник, актёр театра и кино, музыкант. Родился в 1966 году в Москве, в 1985 году окончил Московское художественно-промышленное училище имени Калинина. Сейчас живет и работает в Москве и Берлине. Профессиональную деятельность Пахома вернее всего охарактеризовать английским термином «the artist» (художник в широком смысле слова): актер, сценарист, музыкант, дизайнер интерьеров, арт-директор глянцевых журналов, перформатист. Работы Пахома демонстрировались на многочисленных персональных и групповых выставках в Вене, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, в Москве – неоднократно в Третьяковской галерее, также работы художника находятся в коллекции лондонской галерее Saatchi.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.