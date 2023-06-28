Проект «Я тоже умею бегать!» за месяц помог освоить бег 12 спортсменам с синдромом Дауна

30 мая благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» запустил беговую программу под названием «Я тоже умею бегать!». За первый месяц существования проекта тренировки посетили 12 людей с синдромом Дауна из Москвы, а всего зарегистрировалось более 30 молодых людей с дополнительной хромосомой.

Первые успехи проекта очевидны. Тренеры отмечают, что ребята с каждым разом становятся более выносливыми и бегают на всё большие расстояния, а не ходят пешком, как на первых тренировках. Во время занятий все они старательно и успешно выполняют упражнения по бегу и общей физической подготовке. Количество занимающихся уже позволило разделить участников на две группы, тем самым разграничивая нагрузку на спортсменов.

Тренировки проходят на территории Таганского парка культуры и отдыха дважды в неделю: по средам с 16:00 до 17:30 и субботам с 14:00 до 15:30. Занятия включают обучение ребят с синдромом Дауна беговым навыкам под присмотром квалифицированных тренеров, а также профессиональных бегунов, участников проекта «Атлет во благо». Тренировки проходят под руководством российской легкоатлетки, двукратного призера Олимпийских игр Натальи Назаровой, руководителя проекта «Атлет во благо» Марии Помазуевой и серебряного призера Всемирной универсиады – 2003 Сергея Бабаева.

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