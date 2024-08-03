В Москве стартовал автопробег, который доставит мощи святого праведного воина Феодора Ушакова на малую родину флотоводца

3 августа от стен строящегося храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном стартовал автопробег, посвященный 20-летию общецерковной канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, которая будет отмечаться 5 августа. Его участники везут частичку мощей адмирала и передадут её 4 августа церкви Богоявления-на-Острову в селе Хопылёво, где был крещен Феодор Ушаков и его дядя – преподобный Феодор Санаксарский.

С восьми часов утра перед строящимся храмом сотни прихожан и жителей Левобережного знакомились с экспозицией уникальных автомобилей, участвующих в пробеге. До начала церемонии старта Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванного, отметил: «Главным событием этого уникального автопробега станет передача мощей святого и праведного воина Феодора Ушакова храму Богоявления Господня-на-Острову в Хопылёво, единственного сохранившегося исторического памятника, помнящего первые годы жизни Федора Ушакова».

В девять началась Литургия, первая в строящемся храме, по её окончании произошло событие, которого ждали с начала строительства. С радостью в сердце собравшиеся наблюдали за освящением и водружением на колокольню возводящегося храма в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова главного колокола.

«Колокол — это голос церкви, мы дали этому храму голос Божий», так кратко описал значимость события Владыка Викентий, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, постоянный член Священного Синода, почетный настоятель храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве. После установки колокола гости мероприятия во главе с Владыкой Викентием возложили тысячи цветов к памятнику флотоводца. Летчик-космонавт Елена Серова, посетившая церемонию старта, отметила большое количество молодежи: «Здесь мы видим совсем молодое поколение, совсем юных мальчиков и девочек, которые носят с гордостью форму и понимают, что всё то достояние, которое завоевывали и сохраняли наши предки достанется им. Но невозможно будет сохранить нашу родину без духовной основы».

Сенатор от Севастополя Сергей Колбин рассказал, что не мог сегодня не приехать, потому что Федор Федорович Ушаков — флотоводец Черноморского флота. Сергей Колбин уверен, «подвиги и хорошие дела всегда делаются с Верой, Любовью, Надеждой. А православная вера нас защищает и дает уверенность в победе».

Владыка Викентий вручил церковные награды мирянам, наиболее активно участвующим в деле прославления святого флотоводца. Глава адмиральского совета при строительстве духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве, экс-командующий Балтийского флота адмирал Владимир Валуев и сопредседатель адмиральского совета, экс-командующий Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов наградили медалью «320 лет Балтийскому флоту» тех, кто как и Феодор Ушаков, связал свою жизнь с морем и православием. Владимир Валуев рассказал о значимости святого флотоводца для морского сообщества: «Канонизирован моряк, который стоял у истоков Российского Флота, который заложил традиции его непобедимости, лично провел большое количество сражений, ни одного из них не проиграв. Это пример для подражания». Вице-адмирал Геннадий Мошков, напутствуя участников пробега, пожелал им удачи, «морского здоровья и побед, как Ушакову».

Участники пробега получили благословение от Владыки Викентия, который наравне со всеми отправится в автомобильный крестный ход. Особо Владыка отметил автора идеи пробега, «генератора этого движения — Дмитрия Шлопака, который всех нас настраивает на то, чтобы мы делали такое великое дело, прославления и популяризации святого праведного воина Феодора Ушакова».

Организатор автопробега, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак рассказал, как родилась идея: «История с автопробегом абсолютно спонтанна, в марте мы с Попечительским советом по восстановлению храмового комплекса в селе Хопылёво думали о создании совместного проекта, который бы объединил наш ещё строящийся духовно-исторический комплекс и прекраснейший комплекс, который они уже воссоздали в Хопылёво. И придумали формат автопробега. Хотелось не просто поехать, что тоже очень важно, а насытить автопробег духовным смыслом — так и появилась идея передачи частицы мощей храму Богоявления-на-Острову».

Уже вечером 3 августа колонна прибудет в Ярославль. А утром следующего дня отправится в Хопылёво, где 14 июля, после реставрации, был освящен храм Богоявления-на-Острову. Сергей Журбенко, член попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в селе Хопылёво, руководитель издательства РООССА, видит большие перспективы у автопробега: «Уже завтра на малой Родине великого адмирала откроется фестиваль, посвященный памяти Феодора Ушакова. Уверен, и строящийся храм в Москве, и восстановленный в Хопылево, станут точками притяжения общероссийского масштаба, а стартующий сейчас пробег, соединяющий два храма, станет традиционным».

Фестиваль памяти Феодора Ушакова в Хопылёво начнется с прибытием автопробега и предусматривает обширную культурную и спортивную программу.

Автопробег организован Попечительским советом по восстановлению храмового комплекса в селе Хопылёво и инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Москве при поддержке Русской Православной Церкви, Администрации Президента РФ, Государственной Думы ФС РФ, Правительства Ярославской области, Фонда Андрея Первозванного и федерального благотворительного проекта «Всех Обнял».

В колонне пробега, идущего по маршруту Москва — Хопылево легенды отечественного автопрома: личный автомобиль президента СССР ЗИЛ — 41047, Marussia b1 – первый и единственный российский суперкар, собранный командой шоумена Николая Фоменко, модели автомобилей AURUS, среди которых AURUS Komendant, предоставленный «НАМИ».

Строительство храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в духовно-историческом комплексе в Левобережном ведется с августа 2022 года. Храм, единственный в мире, будет украшен убранством из янтаря. В планах возведение воскресной школы, трапезной, музея с иммерсивными и компьютерными экспозициями, интересными для молодого поколения, первого в России музея Феодора Ушакова. Комплекс станет духовным центром Северного округа с его полуторамиллионным населением и строится без участия бюджетных средств, на деньги, жертвуемые представителями всех слоев общества.

Церковь Богоявления-на-Острову, построенная в 1701 году, уникальный памятник ярославской школы зодчества. Зимой 1745 года здесь был крещён будущий адмирал Российского флота, святой праведный воин Феодор Ушаков, а ранее, в 1718 году, его дядя Иван Ушаков, – преподобный Феодор Санаксарский. Вотчина Ушаковых, село Бурнаково, расположено в четырех километрах от Хопылево. С начала сороковых годов храм был разграблен и закрыт, долгое время находился в аварийном состоянии. Восстанавливался с 2017 по 2023 год. В 2025 году Россия отпразднует 280-летие святого адмирала, и Церковь Богоявления-на-Острову, где будет храниться частица его мощей, привезенная участниками автопробега, безусловно, станет центром притяжения для паломников со всей страны.

Фото — Пресс-служба инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве (Левобережный)