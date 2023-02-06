Легендарный Уральский народный хор отпразднует свое 80-летие в Москве

Основанный в 1943 г. в городе Свердловске (ныне город Екатеринбург) коллектив всё это время ставит перед собой главную задачу – сохранение и пропаганду уникального богатейшего фольклора Урала, истории региона, а также памяти поколений, ковавших победу в тылу.

В 2023 году прославленный коллектив отметит свой 80-летний юбилей. Одним из главных событий юбилейного для коллектива года станет масштабный концерт 29 марта в Московском государственном академическом театре Надежды Бабкиной. Артисты представят зрителям концертную программу «Юбилейная программа.80 лет!»

Программа представит новое видение сценического воплощения – целое музыкальное действо, сочетающее в себе традиции народного театра и современного концертного шоу, в котором задействовано 65 артистов разного направления – это артисты хора, солисты, танцоры и оркестровые исполнители, и каждый из них универсален.

Зрители увидят 8 комплектов уникальных сценических костюмов, разработанных художниками-дизайнерами специально для этой программы, познакомятся с восстановленными старинными наигрышами на жалейках, расчёсках и гармошках разного типа. Сочетание с новыми аудиовизуальными технологиями в программе (использование красот Урала в фото и видео инсталляциях) даёт ещё большее раскрытие богатства творческих граней Уральского народного хора.

В концертную программу вошли образцы разного народного жанра: рекрутская «Прогудел гудок нежданный», лирическая «Под окном черёмуха колышется», плясовая «Я сажу, сажу капустку», страдания и частушки, вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», «Пока плачет Богородица», «Русь молодая», танцевальные картинки на традиционные уральские наигрыши: «Потихоня», «Уральская барыня», «За околицей» и многие другие. Познакомившись с юбилейной программой, зритель сможет ответить на вопросы, что же такое Урал и какой же он, этот загадочный уральский характер.

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