В день рождения Театра.doc состоится премьера спектакля «Троекурово»  

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14 февраля Театру.doc исполняется 21 год. Театр подготовил для зрителей подарок – премьеру спектакля «Троекурово». Авторы пьесы и режиссеры: Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.   Спектакль посвящается тем,  кто вдохновлял и продолжает вдохновлять, ушедшим Мастерам, основателям Театра.doc: Михаилу Угарову, Елене Греминой и другу театра - Дмитрию Брусникину.   «Троекурово» — пьеса в стихах, своего рода водевиль.doc (как бы странно это не звучало) в исполнении доковских артистов и студентов Школы-студии МХАТ.

  Екатерина Троепольская и Андрей Родионов, авторы спектакля: «Собрав команду энтузиастов, мы счастливы представить вам результат нашего труда про летающую больницу, которая парит над Троекуровским кладбищем. В этой больнице будущего лечат выгорание и не только. Мы вкладываем в эту работу и некоторое символическое значение, воскрешая по мере сил дорогих нам людей. В нашу жизнь Троекурово вошло, когда за короткий промежуток времени на этом кладбище похоронили одного за другим наших старших товарищей и учителей Угарова, Гремину, Брусникина. Как-то стали там бывать и стоять у могил. И решили написать про это. Нам хотелось продолжить разговор, и его пришлось придумать — разговор с мертвыми.

Сюжет нашёлся не сразу, сюжет пришёл из документального театра, который так ценили покойные. В основе фантастической поэтики пьесы реальные документы бухгалтерии, профессиональные чаты театральных работников и наши собственные специфические нервные проблемы, приобретённые за время работы в театре. Как только мы честно попытались разобраться с собственными ожогами профессионального выгорания, вдруг появились они — наши дорогие мертвецы стали разговаривать с нами. Мы записали то, что услышали».  

В День рождения Театра.doc состоится специальный показ с участием Александра Родионова, Ивана Угарова, Филиппа Брусникина.   Текст и постановка: Андрей Родионов, Екатерина Троепольская.  Звук: Алексей Наджаров.  Движение: Ира Га.  Свет: Елена Перельман.  Актёры: Алёна Васина, Полина Ежова, Людмила Корниенко, Ольга Лапшина, Сергей Фишер, Сергей Щедрин, Денис Ясик.

Предпремьерный показ - 13 февраля в 20.00.

 Премьера спектакля – 14 февраля в 20.00.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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