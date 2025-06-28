В Музее Победы показали детские видеоработы проекта «Объектив Победы»

В Музее Победы 18 и 27 июня прошли премьерные показы видеороликов, созданных участниками социально-образовательного проекта «Объектив Победы». На большом экране кинотеатра «Поклонка» при музее представили 14 работ юных авторов из социально незащищённых категорий населения. Зрителями двух показов стали более 200 человек.

Проект «Объектив Победы», стартовавший в феврале 2025 года при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы и грантов Мэра Москвы, объединил более 130 подростков в возрасте 12-17 лет – воспитанников семейных центров и социальных учреждений столицы.

«Для нас было большой честью стать частью этого проекта. Мы получили новые знания, научились работать с видеооборудованием, познакомились с экскурсионной деятельностью и смогли создать собственный контент. Это было очень полезно, интересно и продуктивно», – поделилась впечатлениями участница Стефания Бойкова.

В течение двух месяцев участники проходили интенсивное обучение, включающее мастер-классы по созданию и продвижению медиаконтента, занятия по режиссуре и операторскому мастерству, тренинги по основным аспектам риторики, уроки экскурсионного дела от специалистов Музея Победы и консультации по тематике Великой Отечественной войны.

Целью проекта стало формирование социально активной личности через сочетание исторического просвещения и медиатворчества. «Объектив Победы» соединил патриотическое воспитание с профессиональной ориентацией. Ребята не только глубже узнали историю своей страны, но и получили практические навыки в востребованных медиапрофессиях.

Созданные участниками видеоролики и зарисовки также размещены на официальных ресурсах Музея Победы. Посмотреть их могут все желающие.

Проект «Объектив Победы» реализуется Музеем Победы при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и грантов Мэра Москвы.