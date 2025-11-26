Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие звезды на светской премьере сериала «Тоннель»

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Тоннель» производства студии KIONFILM и кинокомпании Team Films совместно с телеканалом НТВ.

Проект представили режиссер Флюза Фархшатова, а также актеры: Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Аверин, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Женя Бурлак, Артем Рагузин, Полина Белова, Арина Шелобанова, Игорь Лепихин, Денис Зыков, Андрей Трушин и Варвара Фролова.

Гостями светской премьеры стали: Максим Матвеев, Сергей Филин и Мария Прорвич, Станислав Дужников, Тимофей Кочнев, Александр Раппопорт, Маша Кошина, Катрин Асси, Елена Кулецкая, Артур Цветков (Арчи), Михаил Кремер, Михаил Тарабукин, Алена Чехова, Елена Старостина, Анна Чурина, Саша Попова, Ника Вигель, Дмитрий Сумин, Дарья Жовнер, Сергей Комаров, Екатерина Олькина, Таша Белая, Мария Гончарук, Анна Богомолова, Ирина Йовович, Юлия Джулай, Валерия Федорович, Александра Черкасова-Служитель, Дарья Калмыкова, Олег Терновой, Анастасия Меськова, Ольга Смирнова, Анастасия Калашникова, Артем Рагузин, Софья Донианц, Карен Арутюнов, Мария Лемешева, Ольга Зайцева, Влад Фурман, Нелли Попова, Георгий Перадзе, Дарья Харченко, Евгения Ахременко, Иван Петросян, Яна Аносова и другие.

Елизавета Боярская, актриса: «Спасибо авторам за идею — она заразила меня с первой страницы. Благодарю всех продюсеров — от первого чтения сценария до съёмок путь был долгим. Я счастлива, что мы прошли его вместе такой прекрасной командой. Спасибо съёмочной группе — я благодарна за включённость и неравнодушие — и консультантам: я немного говорю по-фински в этом проекте. И самое главное — спасибо Флюзе: невероятно талантливому человеку и нашему маяку на площадке».

Флюза Фархшатова, режиссер: «Спасибо прекрасным зрителям, которые нашли время прийти сегодня вечером и посмотреть нашу картину, удивительным артистам, которые сейчас на сцене и поддерживают нас. Я благодарна вам за веру в проект. Спасибо нашей команде, которая выдержала все испытания во время съёмок. И, конечно, продюсерам Теймуру, Илье и Максиму. Этот результат — заслуга всех неравнодушных людей, собравшихся здесь».

Максим Филатов, директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра KION и генеральный директор студии KIONFILM: «Мы только что закончили монтаж восьмой серии. И я могу сказать: бесконечно можно смотреть на воду, на огонь и на то, как играет Елизавета Боярская».

По сюжету сериала, неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его есть, но для этого Свете придется забыть о принципах и пойти на сделку со своей совестью. Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

Съемки проходили в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, Шушар, Токсовского карьера, а также в приграничных городах Неман и Советск (Калининградская область). Роли финских мафиози сыграли российские театральные актеры, для многих это стало первым опытом в кино.

Для Елизаветы Боярской «Тоннель» стал актерским вызовом и возможностью выйти за пределы привычных амплуа. В проекте она играет строгую и скрупулезную таможенницу, которую в родном городке привыкли считать «серой мышью». Но по ходу истории героине предстоит пройти путь радикального внутреннего перелома и впервые переступить собственные принципы. Режиссер Флюза Фархшатова подчеркивает, что перед всей командой стояла сложная задача — превратить яркую и эффектную актрису в максимально незаметную героиню, стереть привычную внешнюю харизму Боярской, а затем показать, как «мышь» обретает силу.

