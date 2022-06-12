В День России РНО исполнит шедевры русской классики

В День России, 12 июня, Российский национальный оркестр исполнит шедевры русской классики – 12 июня в Концертном зале «Зарядье» прозвучат сочинения самых популярных отечественных композиторов: Сергея Рахманинова и Петра Ильича Чайковского.

В знаменитом Третьем фортепианном концерте Рахманинова солировать будет пианист Константин Емельянов. Стремительная международная карьера исполнителя началась в 2019 году после XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, где исполнитель стал обладателем третьей премии и бронзовой медали. Тогда музыкальные критики назвали Константина Емельянова «одним из безусловных открытий» современного исполнительского искусства.

В программу вечера также вошли Торжественная увертюра «1812 год» Чайковского и Симфоническая поэма «Утес» Рахманинова. За пульт РНО встанет маэстро Владимир Понькин.

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