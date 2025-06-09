«Лента Мебиуса» на ВДНХ отпраздновала два года с момента открытия

«Лента Мебиуса» — один из самых интересных объектов ВДНХ — непрерывный пешеходный маршрут в форме знака бесконечности. С момента открытия 2 июня 2023 года «Ленту Мебиуса» посетили более 1,3 млн человек.

С наступлением теплого времени года «Лента Мебиуса» становится особенно популярным местом для прогулок среди гостей Выставки. С высоты открываются живописные виды на Ландшафтный парк ВДНХ и каскад Каменских прудов.

Длина маршрута составляет 340 метров, высота впечатляющего сооружения доходит до 9,5 метра, а прогулочная дорожка поднята на 8,4 метра. Пешеходный маршрут назван в честь немецкого ученого Августа Фердинанда Мебиуса. Если смотреть на многоуровневую конструкцию снаружи и изнутри, то кажется, что полотно пешеходной тропы внутри металлического короба перекручивается.

«Лента Мебиуса» обрамлена Садом пяти чувств, созданным французским ландшафтным архитектором Мишелем Пена. Здесь каждый уголок посвящен одному из чувств: зрению, слуху, обонянию, осязанию или вкусу. Летом сад особенно ярок: в нем благоухают цветы, звучит пение птиц, а деревья дарят прохладу.