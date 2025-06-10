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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВыставка «Это случается только со всеми» открылась в ASKERI GALLERY

Выставка «Это случается только со всеми» открылась в ASKERI GALLERY

editor
By editor
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Анна Сладкова. Место, где можно быть любым. 2025. 150х150 см
Анна Сладкова. Место, где можно быть любым. 2025. 150х150 см

В ASKERI GALLERY представлена выставка «ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО СО ВСЕМИ». Масштабный проект объединяет работы пяти художников: россиянки Анны Сладковой и южнокорейских мультидисциплинарных мастеров: Кван Йонг Чана, Джей Йонг Кима, Юнхи Ли и Сынджин Яна. Двое художников – Юнхи Ли и Сынджин Ян – представлены в России впервые. Джей Йонг Ким лично посетит открытие выставки.

Выставка объединяет живопись, керамику, бумажные инсталляции и интерьерные скульптуры и посвящена удивительным и неочевидным пересечениям и случайностям, которыми полна жизнь каждого человека на Земле.

Каждый художник формулирует свою художественную идею, опираясь на ту или иную «привычную» деталь, событие, жизненный аспект. Одним из ключевых мотивов, объединяющих творчество всех представленных авторов, становится тема памяти.

Для Анны Сладковой это воспоминания о настроениях, оттенках переживаний – всего того, что будто бы не имеет значения, но на самом деле создает саму реальность. Ее животные иллюстрируют различные эмоциональные состояния. Они словно приглашают исследовать себя через мягкую встречу с природным началом. Кван Йонг Чан говорит со зрителем об истории рода и страны, любви к семье и Родине, исторической памяти и важности преемственности. Природа его арт-объектов из ханчжи глубокими корнями уходит вглубь не только корейской, национальной истории – но и его персональной, связанной с детством и юностью художника.

Главным символом бытия в искусстве Джей Йонг Кима становится пончик как выражение поп-культуры, консьюмеризма и одновременно общечеловеческого стремления к сиюминутным удовольствиям в поиске глобального счастья.

Надувные, словно игрушечные предметы мебели от Сынджин Яна созданы из эпоксидной смолы в виде воздушных шаров. Шарики – прямое обращение к детскому началу, которое есть в каждом из нас, взаимодействие с которым дает нам столь необходимую точку опоры. Сынджин Ян – любимый художник крупнейших мировых дизайнеров, в том числе – Келли Вестлер, — а также постоянный участник Design Miami.

Керамика Ли Юнхи тоже запечатлевает чувства и эмоции. Художница называет себя коллекционером человеческих стремлений, страстей, мечтаний и надежд. В ее работах переплетается история, мировая литература и современность. Привезенная в Россию серия под названием «Божественная Комедия» обыгрывает знаменитое произведение Данте Алигьери, подчеркивая неизменность и незыблемость главных человеческих чувств.

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