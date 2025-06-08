С любовью к Родине: книгу «Мундир для героя» представили на главной площади страны

На Красной площади в рамках Книжной ярмарки состоялась презентация новой детской книги «Мундир для героя». Это событие собрало множество участников, среди которых были воспитанники детского сада №463 и другие гости ярмарки.

Книга, созданная с целью привлечь внимание маленьких читателей, акцентирует важность патриотизма и уважения к героям страны. В рамках мероприятия прошли две викторины, в которых участники могли продемонстрировать свои знания и получить призы. Однако наиболее трогательным моментом стало чтение стихов о России и ее защитниках. Маленькие чтецы, держа за руку своих матерей, выходили на сцену, что добавляло особую атмосферу волнения и значимости.

Татьяна Деген, председатель Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», подчеркнула важность литературы в жизни детей:

«Каждая книга — это окно в мир, и мы стремимся сделать этот мир доступным для всех детей. Наша работа актуальна как никогда, так как литература способствует развитию воображения и формированию личности особенно у тех, кто сталкивается с трудностями». Эти слова отражают значимость проекта и роль фонда в жизни детей с особыми потребностями.

Организаторы мероприятия выразили благодарность детской библиотеке им. А.П. Гайдара и детскому саду №463 за поддержку, а также спонсорам из компании ROBO MASTER, предоставившим образовательные конструкторы для юных гостей фестиваля. Ведущий праздника Максим Никитин добавил энергии и радости в атмосферу события.

Это мероприятие стало не только праздником для детей, но и важным шагом на пути формирования их связи с культурой и историей России. Организаторы уверены, что каждая страница книги «Мундир для героя» станет новым шагом в понимании и любви к Родине.