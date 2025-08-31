VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваИдем северным маршрутом

Идем северным маршрутом

editor
By editor
73
Северные корабли. Художник Нелли Фролова
Северные корабли. Художник Нелли Фролова

В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Курс на Север».

В северной суровой природе – особая красота. И снега, и льды могут завораживать ничуть не хуже, чем пейзажи юга. Северными маршрутами ходили исследователи, ученые, художники Европы, России, США. Освоению и художественному воплощению северных земель посвящена выставка.

Тематика произведений, представленных в выставочных залах, разнообразна. Можно ознакомиться с западноевропейскими гравюрами, описывающими путь голландцев в Гренландию, льдами Аляски кисти американского художника Рокуэлла Кента. И, конечно, с немалым количеством картин и образцов графики русских художников XIX-XX веков.

Зритель видит как первозданную красоту природы, к которой ещё не прикасалась рука человека индустриальной эпохи, и времена создания и развития строек, освоения Северного морского пути, первых ледоколов, птичьих базаров и научного описания и изучения севера. Живопись Валентина Серова, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Виктора Бибикова, Александра Меркулова лаконична и сурова, изящна и тонка. Русский Север может встретить любым – искрящимся от солнца снегом и тяжёлыми тучами над морем.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
«Станция: Будущее»: всё, что связано со Стругацкими
Следующая статья
«Простовещи»: книга о товарах и вещах, которые изменили мир

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru