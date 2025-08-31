Идем северным маршрутом

В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Курс на Север».

В северной суровой природе – особая красота. И снега, и льды могут завораживать ничуть не хуже, чем пейзажи юга. Северными маршрутами ходили исследователи, ученые, художники Европы, России, США. Освоению и художественному воплощению северных земель посвящена выставка.

Тематика произведений, представленных в выставочных залах, разнообразна. Можно ознакомиться с западноевропейскими гравюрами, описывающими путь голландцев в Гренландию, льдами Аляски кисти американского художника Рокуэлла Кента. И, конечно, с немалым количеством картин и образцов графики русских художников XIX-XX веков.

Зритель видит как первозданную красоту природы, к которой ещё не прикасалась рука человека индустриальной эпохи, и времена создания и развития строек, освоения Северного морского пути, первых ледоколов, птичьих базаров и научного описания и изучения севера. Живопись Валентина Серова, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Виктора Бибикова, Александра Меркулова лаконична и сурова, изящна и тонка. Русский Север может встретить любым – искрящимся от солнца снегом и тяжёлыми тучами над морем.

Марина АБРАМОВА