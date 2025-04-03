«Лента Мебиуса» на ВДНХ снова открыта для гостей

В Ландшафтном парке ВДНХ после зимнего перерыва вновь открылась «Лента Мебиуса» ― необычный пешеходный маршрут, предлагающий посетителям захватывающие панорамные виды на Выставку и пробуждающуюся природу. В окружении футуристического сооружения раскинулся Сад пяти чувств, где уже начали расцветать первые весенние цветы.

«Лента Мебиуса» ― многоуровневая конструкция длиной 340 метров и высотой до 9,5 метра. Пешеходный маршрут выполнен в форме бесконечной петли, что делает прогулку по-настоящему незабываемой. В этом году прогулочное пространство вновь приглашает гостей насладиться не только архитектурной эстетикой, но и пробуждением природы.

Маршрут находится в самом сердце Сада пяти чувств ― уникального ботанического пространства, который спроектировал французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. Каждая зона сада пробуждает одно из человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.

Всего в саду высажено более 20 тысяч первоцветов. Позже весеннюю палитру дополнят цветущие кустарники и деревья: черемуха, яблоня, вишня, сирень и другие.

Также с высоты «Ленты Мебиуса» открывается завораживающая перспектива на Ландшафтный парк ВДНХ и его ботаническое великолепие. Уже в конце мая гости смогут не только увидеть цветущий сад во всей красе, но и полюбоваться Сирингарием ― коллекцией уникальных сортов сирени, среди которых легендарная «красавица Москвы», выведенная селекционером Леонидом Колесниковым.