Звездный нумеролог Кристина Егиазарова устроила вечеринку в центре столицы

Если ваша вечеринка не похожа на эту, не зовите. Нумеролог Кристина Егиазарова, прославившаяся из-за возможного контракта с DIOR, провела выпускной своей нумерологический онлайн-школы. Более 600 ее последователей, и все в белом (дресс-код никто не отменял) собрались в этот вечер в центре Москвы. Не встреча, а настоящая тусовка новоиспеченных нумерологов. Кристина лично провела для них духовную практику и устроила личные разборы.

Ученицы задарили нумеролога подарками. Одним из них стала картина на холсте, где девушка предстает в своем скандально известном платье на показе DIOR. Тогда, на Неделе моды в Париже наряд вызвал настоящий фурор. Не удивительно, что бренд DIOR заподозрили в коллаборации с нумерологом. Как оказалось, платье - было частью фэшн-коллекции Кристины «Код успеха», которую она позже представила в Париже в рамках все той же Недели моды. Светская презентация коллекции состоялась в Дубае.

Что касается выпускного, Кристина также не оставила учениц без сюрпризов, которые происходили на протяжении вечера. Любая из них могла испытать себя и получить мощные инсайты в гвоздостоянии. Или задать сокровенные вопросы тарологу.

Апогеем стал выбор самого мощного результата среди выпускниц. «Два месяца назад они пришли ко мне. И сегодня мы увидим новых людей» - не сдержала эмоций звездный нумеролог. Все они обрели новую профессию в рамках обучения и вышли на высокие финансовые показатели. Победительницу выбирали в формате онлайн, в блоге Егиазаровой. Главный приз - поездка на Бали.

Развлекательные программу вечера взяли на себя друзья Кристины: TONI, Ando Dragon, Elman.

В завершении вечера вынесли торт в тематике нумерологической коллекции «Код успех». Космический десерт стал эффектным завершающим штрихом к такому же космическому вечеру.

В финале мероприятия, Кристина со сцены обратилась ко всем гостям в зале и зрителям в соц.сетях, и объявила о старте нового потока своей школы «Исходный код»

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