РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Леонид Агутин, Milana Star, Маша Шейх на открытии Форума на Курорте Красная Поляна

editor
By editor
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леонид агутин и баба яга

На Курорте Красная Поляна стартовал V Семейный образовательный форум Леонида Агутина. На Форум приехали порядка 5000 участников со всей России, а также звезды: Milana Star, Маша Шейх, Socrat и Lera, Gayana, Илья Киреев, Светлана Митрофанова, Андрей Сергеев и, конечно, Леонид Агутин.

Официальное открытие началось с яркого Шествия участников форума, которое возглавляла главная Баба Яга страны, а завершилось выступлениями Milana Star и кавер-группы Антона Самойлова. Одним из сюрпризов открытия юбилейного форума стала Капсула времени. Форумчане написали свои пожелания, которые будущие участники увидят на X Юбилейном форуме в 2029 году. Капсулу времени заложили Заслуженный артист РФ Леонид Агутин, генеральный продюсер форума Агутина Светлана Митрофанова и музыкальный продюсер форума Агутина Андрей Сергеев.

«Наши сердца переполняют счастье, потому что все происходит, все продолжается, потому что вы здесь в этом замечательном месте. Форум стал юбилейным благодаря вам в первую очередь! Поздравляю всех с открытием!» — поприветствовал участников Леонид Агутин во время церемонии открытия.

Целых 10 дней участники форума будут участвовать в образовательных треках, конкурсах, мастер-классах и концертах. Форум Леонида Агутина завершится гала-концертом, который будет посвящен творчеству Анжелики Варум. Хиты исполнительницы вместе с участниками форума на большой сцене исполнят в новом прочтении Антон Беляев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, IOWA, Mот, УмаТурман, Ева Власова, CHEBANOV, Диана Гурцкая, Александр Маршал и Артем Миньков, Александра Воробьева, MeMaria.

Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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