РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЦФО«Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» подвела первые итоги обучения

«Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» подвела первые итоги обучения

editor
By editor
24
академия-сергея-безрукова

4 июля в Москве подвели итоги первого модуля программы «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего». На программе народный артист России Сергей Безруков совместно с экспертами помогает главным режиссерам и художественным руководителям региональных и столичных театров совершенствовать профессиональные навыки стратегического планирования. Программа запущена Академией творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) совместно с Московским Губернским театром.
 
«Цель программы, которая проходит в три блока, заключается в формировании управленческого кадрового резерва художественных руководителей российских государственных театров. В рамках первого блока участники сформулировали миссию, роль, стратегические и ежедневные задачи художественного руководителя и главного режиссера как лидера театра. Под руководством наставника программы Сергея Безрукова они обсудили волнующие тенденции и совместно попытались обозначить новые концепции установок для театра. В течение 8 дней перед участниками стоял ряд задач — научиться мыслить стратегически, работать в команде, находить оптимальные решения, направленные на общий результат. Они готовят шесть групповых проектов, связанных с проблематикой театров», — отметила Ольга Маркелчева, куратор программы, руководитель службы театрального и циркового искусства арт-кластера «Таврида».

В период обучения 40 художественных руководителей и главных режиссеров региональных и столичных театров развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения современного российского театра.

С помощью опытных экспертов участники изучили вопросы взаимодействия административного и творческого составов театра, распределения задач, командообразования, формирования репертуара, сведения графиков, работы с труппой, финансирования, маркетинга театра и спектаклей, а также работы с современными медиа.

Предыдущая статья
В Серпухове проходит биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард»
Следующая статья
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru