«Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» подвела первые итоги обучения

4 июля в Москве подвели итоги первого модуля программы «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего». На программе народный артист России Сергей Безруков совместно с экспертами помогает главным режиссерам и художественным руководителям региональных и столичных театров совершенствовать профессиональные навыки стратегического планирования. Программа запущена Академией творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) совместно с Московским Губернским театром.



«Цель программы, которая проходит в три блока, заключается в формировании управленческого кадрового резерва художественных руководителей российских государственных театров. В рамках первого блока участники сформулировали миссию, роль, стратегические и ежедневные задачи художественного руководителя и главного режиссера как лидера театра. Под руководством наставника программы Сергея Безрукова они обсудили волнующие тенденции и совместно попытались обозначить новые концепции установок для театра. В течение 8 дней перед участниками стоял ряд задач — научиться мыслить стратегически, работать в команде, находить оптимальные решения, направленные на общий результат. Они готовят шесть групповых проектов, связанных с проблематикой театров», — отметила Ольга Маркелчева, куратор программы, руководитель службы театрального и циркового искусства арт-кластера «Таврида».

В период обучения 40 художественных руководителей и главных режиссеров региональных и столичных театров развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения современного российского театра.

С помощью опытных экспертов участники изучили вопросы взаимодействия административного и творческого составов театра, распределения задач, командообразования, формирования репертуара, сведения графиков, работы с труппой, финансирования, маркетинга театра и спектаклей, а также работы с современными медиа.