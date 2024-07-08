«Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!» – семейный фестиваль с таким названием прошёл в одном из самых красивых городов России с 5 по 7 июля.

Вместе с Российским фондом культуры организаторами выступили Комитет по социальной политике администрации города Калининграда и Дом искусств. В этом году праздничная программа подготовлена так, что интересно было всем членам семьи – от детей до бабушек и дедушек. Фестиваль приурочен к Году семьи в России.

Площадками фестиваля стали набережные Верхнего и Летнего озёр, а также Центральный парк города. Для гостей праздника была подготовлена большая развлекательная программа с конкурсами, спортивными состязаниями, лекциями и мастер-классами.

Открылся фестиваль концертом с участием творческих коллективов Калининграда, заслуженного артиста России Юлиана, исполнительницы эстрадно-народных песен Елены Василёк и Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», одного из ведущих профессиональных казачьих коллективов страны. Больше 40 лет «Ставрополье» через песни и танцы рассказывает историю вольного искателя приключений – казака.

Для всех желающих прошли спортивные активности: молодых людей завлекали на каратэ и футбол, а девушек – на занятия по йоге и в секцию воздушной гимнастики.

В фестивальные дни в музее «Фридландские ворота» прошла выставка ретро автомобилей. Здесь же можно было попробовать свои силы и поучаствовать в музейных квестах. А любителей подискутировать о книгах пригласили на площадку «Дом искусств».

В завершающий день семейного фестиваля «Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!» в Центральном парке работала площадка «Город добрых мастеров», где своими руками можно было сделать сувенир в память о фестивале. Финалом праздника стал концерт, на котором выступили заслуженная артистка России Зара, заслуженная артистка России Марина Девятова, народный артист России Владимир Девятов и вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».