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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!»

editor
By editor
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«Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!» – семейный фестиваль с таким названием прошёл в одном из самых красивых городов России с 5 по 7 июля.

Вместе с Российским фондом культуры организаторами выступили Комитет по социальной политике администрации города Калининграда и Дом искусств. В этом году праздничная программа подготовлена так, что интересно было всем членам семьи – от детей до бабушек и дедушек. Фестиваль приурочен к Году семьи в России.

Площадками фестиваля стали набережные Верхнего и Летнего озёр, а также Центральный парк города. Для гостей праздника была подготовлена большая развлекательная программа с конкурсами, спортивными состязаниями, лекциями и мастер-классами.

Открылся фестиваль концертом с участием творческих коллективов Калининграда, заслуженного артиста России Юлиана, исполнительницы эстрадно-народных песен Елены Василёк и Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», одного из ведущих профессиональных казачьих коллективов страны. Больше 40 лет «Ставрополье» через песни и танцы рассказывает историю вольного искателя приключений – казака.

Для всех желающих прошли спортивные активности: молодых людей завлекали на каратэ и футбол, а девушек – на занятия по йоге и в секцию воздушной гимнастики.

В фестивальные дни в музее «Фридландские ворота» прошла выставка ретро автомобилей. Здесь же можно было попробовать свои силы и поучаствовать в музейных квестах. А любителей подискутировать о книгах пригласили на площадку «Дом искусств».

В завершающий день семейного фестиваля «Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!» в Центральном парке работала площадка «Город добрых мастеров», где своими руками можно было сделать сувенир в память о фестивале. Финалом праздника стал концерт, на котором выступили заслуженная артистка России Зара, заслуженная артистка России Марина Девятова, народный артист России Владимир Девятов и вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».

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