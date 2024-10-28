LEPNINA представила новый атмосферный трек «До тебя»

Этой осенью LEPNINA и Артём LAAR порадовали поклонников новым музыкальным релизом: «До тебя» — история о том, как одна встреча может изменить всё. Песня, создающая романтическое настроение и напоминающая о важности момента, проведенного рядом с любимым человеком, уже успела понравиться многим слушателям и вызвать большой отклик у аудитории.

«До тебя» — логическое и счастливое продолжение предыдущего сингла «Не получается», основной смысл которого заключался в том, что из неудачных отношений надо бежать и как можно быстрее. Этот новый атмосферный трек — ода чистой любви, основанная на реальных событиях жизни Яны LEPNINA и Артёма LAAR. Работа над многогранным проектом LEPNINA началась во время пандемии, когда весь мир буквально замер, и каждый из артистов освободился от груза прошлых отношений. Именно таким «музыкальным» способом они рассказывают о своем прошлом опыте и переживаниях, о которых молчали раньше: безусловно, жизнь свела их для того, чтобы они могли творить вместе.

«До тебя» — это история про те самые здоровые отношения, основанные на взаимном уважении и дружбе, где никто не тянет на себя одеяло. Для этой пары это и есть фундамент, на котором можно построить и прожить долгую и счастливую жизнь», — поделилась LEPNINA.

В треке LEPNINA «До тебя» (prod. by LAAR) каждый слушатель найдет что-то своё — кто-то узнает личную историю, кто-то вспомнит былую любовь, а кто-то просто насладится звучанием и приятным вайбом,