РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиПесня «Кассетные магнитофоны» – трибьют эпохе рок-н-ролла

Песня «Кассетные магнитофоны» – трибьют эпохе рок-н-ролла

editor
By editor
90
булдырдыш

Песня «Кассетные магнитофоны» от группы БУЛДЫРДЫШ, фрешменов питерской рок-сцены, — это музыкальная ретроспектива, погружающая слушателя в “эпоху перемен”, когда кассетные магнитофоны стали символом свободы и протеста, способом сохранить мгновения жизни и создать свою собственную музыкальную реальность. Песня пронизана ностальгией по времени, когда подпольная музыка впервые стала достоянием масс, а запись любимых песен на кассеты означала гораздо больше, чем просто желание слушать их снова, это было настоящее таинство.

Трек начинается с мягкой, меланхоличной гитарной мелодии, плавно погружающей в атмосферу позднего СССР и переходных 90-х, когда старое ломалось, а новое только начинало пробиваться. В этой музыке легко почувствовать зыбкость времени, одновременно тревожного и обнадеживающего. Вокал в песне — немного приглушённый, с хрипотцой, в нем слышится эхо старых песен, записанных на те самые кассеты. Это создаёт иллюзию диалога с прошлым, возможно, с юностью самих музыкантов.

БУЛДЫРДЫШ ставит слушателя перед вопросом о следе той эпохи в нашем культурном коде. Кассеты, звучащие в подъездах и квартирах, были способом спастись от однообразной серости и найти голос среди шумного безмолвия перестроечной действительности. Слова припева (“судьба, как пленка, переплетена”) отсылают к мимолётности музыки и жизни в целом, где всё записано на хрупкую, легко стираемую пленку.

Музыкально БУЛДЫРДЫШ нашли удачный баланс между современными аранжировками и духом олдскула, что делает песню особенно интересной для разных возрастных категорий. Молодые слушатели могут через неё открыть для себя настроение той эпохи, а более взрослые — ощутить тёплую ностальгию. Классический рок-н-ролльный звук в сочетании с актуальными музыкальными приемами создаёт ощущение «временного тоннеля», через который мы проходим, чтобы немного приблизиться к пониманию тех, кто слушал и создавал музыку в эпоху перемен.

«Кассетные магнитофоны» — не просто песня, а маленький саундтрек эпохи, мостик между прошлым и настоящим, трибьют настоящему рок-н-роллу.

Предыдущая статья
Стенд года на Cosmoscow 2024 – галерея ультрасовременного искусства из Санкт-Петербурга Jessica
Следующая статья
В Мемориальную квартиру Рихтера вернулись старинные рояли

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru