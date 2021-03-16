Только 1 мама из 10 знает, как помочь ребенку со школой

Ребенок приходит со школы и сразу в телефон. Без мамы домашку даже не открывает, тянет до последнего и по три часа может один предмет делать. Отвлекается на все подряд... В начальных классах на домашние задания уходит от 3 до 5 часов ежедневно. Родители приходят с работы и точно знают – впереди домашка до поздней ночи. Задачи, которые нужно научиться решать дома, огромные параграфы. Прочитайте, выучите, объясните, повторите...
«До школы я ни разу не наказывала ребенка, мы с ним даже не ругались. Он всегда был послушным. Теперь, когда дело доходит до «любимой» литературы, у нас не обходится без истерики. – Мам, ну зачем мне это?», — рассказала мама второклассницы, Милана Стрижёва. — «И я не знаю, что ему ответить. Я не знаю, зачем мы в соплях и слезах до пол второго ночи учим эти стихи. Знаю только, что после этого мой ребенок никогда в жизни не возьмёт в руки книжку добровольно».
Родители понимают важность образования, понимают, что знания в современном мире просто необходимы. Но не понимают, почему их можно получать только через слёзы и истерики. Неужели нет другого пути?
Нельзя переделать школу, но мы всегда можем помочь ребёнку справиться с ней легче и сделать так, чтобы он полюбил учиться.
Есть современные, эффективные подходы и методики обучения детей. С ними мы и хотим познакомить родителей и показать, что дети могут учиться самостоятельно, легко и интересно на Конференции «Образование нового времени 2.0» (ССЫЛКА).
TOП-20 ведущих экспертов расскажут о том:
- Что делать с ребёнком, который вообще не хочет учиться?
- Как остаться надежным другом и советчиком, а не врагом и надзирателем?
- Освоить годовую школьную программу за 2–3 месяца.
- Вытащить ребенка из гаджетов и компьютерных игр.
- Не сломать его непосильными требованиями.
На конференции будут выступать лучшие педагоги России – практики, новаторы, по-настоящему успешные, современные, неравнодушные люди.
МИХАИЛ КАЗИНИК расскажет, что не так с современной школой. Как сделать образование более глубоким, интересным и увлекательным. Как завладеть вниманием ребенка и предложить ему вместе открывать мир вместо постоянного залипания в телефоне и за компьютером.
ВЛАДИМИР БАЗАРНЫЙ поделится тем, как сохранить здоровье ребенка в современных реалиях – перекусы на бегу, сидячий режим и постоянное воздействие экранов на зрение. Как вырастить здоровое поколение в этих условиях? Что делать, если организм ребенка уже дает сбои, слабеет иммунитет, и сезонная простуда становится обычной историей?
ОЛЕГ МУРАШЕВ подарит секретную методику чтения на английском, даже если ребёнок ещё не выучил алфавит. Разработал авторскую методику «научное фэнтези» без традиционных терминов и классических правил. Поможет выучить иностранный язык без грамматики и зубрежки через сказки.
АЛЕКСАНДР ЛОБОК: Дети не слушают, игнорируют, делают назло. Что делать и как сохранить добрые отношения? Как предотвратить подростковую агрессию и оградить ребенка от опасности?
ЕВГЕНИЯ ГИН расскажет, как развить у ребенка самый высокооплачиваемый навык нового времени – решение нестандартных задач. Школа учит мыслить в жестких рамках, где есть условие, решение и ответ в конце учебника. Но в жизни есть другие задачи — построить бизнес, создать счастливую семью, найти работу по душе и т.д. Вы узнаете методы ТРИЗ, которые развивают мышление, креативные способности и действительно помогут в жизни.
МАРИНА РАГОЗИНА Чем руководствоваться при выборе школы? Как понять, что школа подходит вам и вашему ребенку по всем параметрам? О чем разговаривать с директором и учителями прежде, чем подать документы? Марина поделится своим опытом и даст 7 надежных критериев, по которым вы выберете идеальную школу.
НАДЕЖДА СМИРНОВА расскажет, что делать, если ребёнок не самостоятелен в быту, рассеянный, не доводит дела до конца. Приходится всё контролировать.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.