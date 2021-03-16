Только 1 мама из 10 знает, как помочь ребенку со школой

Ребе­нок при­хо­дит со шко­лы и сра­зу в теле­фон. Без мамы домаш­ку даже не откры­ва­ет, тянет до послед­не­го и по три часа может один пред­мет делать. Отвле­ка­ет­ся на все под­ряд... В началь­ных клас­сах на домаш­ние зада­ния ухо­дит от 3 до 5 часов еже­днев­но. Роди­те­ли при­хо­дят с рабо­ты и точ­но зна­ют – впе­ре­ди домаш­ка до позд­ней ночи. Зада­чи, кото­рые нуж­но научить­ся решать дома, огром­ные пара­гра­фы. Про­чи­тай­те, выучи­те, объ­яс­ни­те, повторите...

«До шко­лы я ни разу не нака­зы­ва­ла ребен­ка, мы с ним даже не руга­лись. Он все­гда был послуш­ным. Теперь, когда дело дохо­дит до «люби­мой» лите­ра­ту­ры, у нас не обхо­дит­ся без исте­ри­ки. – Мам, ну зачем мне это?», — рас­ска­за­ла мама вто­ро­класс­ни­цы, Мила­на Стри­жё­ва. — «И я не знаю, что ему отве­тить. Я не знаю, зачем мы в соп­лях и сле­зах до пол вто­ро­го ночи учим эти сти­хи. Знаю толь­ко, что после это­го мой ребе­нок нико­гда в жиз­ни не возь­мёт в руки книж­ку добровольно».

Роди­те­ли пони­ма­ют важ­ность обра­зо­ва­ния, пони­ма­ют, что зна­ния в совре­мен­ном мире про­сто необ­хо­ди­мы. Но не пони­ма­ют, поче­му их мож­но полу­чать толь­ко через слё­зы и исте­ри­ки. Неуже­ли нет дру­го­го пути?

Нель­зя пере­де­лать шко­лу, но мы все­гда можем помочь ребён­ку спра­вить­ся с ней лег­че и сде­лать так, что­бы он полю­бил учиться.

Есть совре­мен­ные, эффек­тив­ные под­хо­ды и мето­ди­ки обу­че­ния детей. С ними мы и хотим позна­ко­мить роди­те­лей и пока­зать, что дети могут учить­ся само­сто­я­тель­но, лег­ко и инте­рес­но ‌на‌ Кон­фе­рен­ции «Обра­зо­ва­ние ново­го вре­ме­ни 2.0» (ССЫЛКА).‌ ‌

TOП-20 веду­щих экс­пер­тов рас­ска­жут о том:

Что делать с ребён­ком, кото­рый вооб­ще не хочет учиться?

Как остать­ся надеж­ным дру­гом и совет­чи­ком, а не вра­гом и надзирателем?

Осво­ить годо­вую школь­ную про­грам­му за 2–3 месяца.

Выта­щить ребен­ка из гад­же­тов и ком­пью­тер­ных игр.

Не сло­мать его непо­силь­ны­ми требованиями.

На кон­фе­рен­ции будут высту­пать луч­шие педа­го­ги Рос­сии – прак­ти­ки, нова­то­ры, по-насто­я­ще­му успеш­ные, совре­мен­ные, нерав­но­душ­ные люди.



МИХАИЛ КАЗИНИК рас­ска­жет, что не так с совре­мен­ной шко­лой. Как сде­лать обра­зо­ва­ние более глу­бо­ким, инте­рес­ным и увле­ка­тель­ным. Как завла­деть вни­ма­ни­ем ребен­ка и пред­ло­жить ему вме­сте откры­вать мир вме­сто посто­ян­но­го зали­па­ния в теле­фоне и за компьютером.

ВЛАДИМИР БАЗАРНЫЙ поде­лит­ся тем, как сохра­нить здо­ро­вье ребен­ка в совре­мен­ных реа­ли­ях – пере­ку­сы на бегу, сидя­чий режим и посто­ян­ное воз­дей­ствие экра­нов на зре­ние. Как вырас­тить здо­ро­вое поко­ле­ние в этих усло­ви­ях? Что делать, если орга­низм ребен­ка уже дает сбои, сла­бе­ет имму­ни­тет, и сезон­ная про­сту­да ста­но­вит­ся обыч­ной историей?

ОЛЕГ МУРАШЕВ пода­рит сек­рет­ную мето­ди­ку чте­ния на англий­ском, даже если ребё­нок ещё не выучил алфа­вит. Раз­ра­бо­тал автор­скую мето­ди­ку «науч­ное фэн­те­зи» без тра­ди­ци­он­ных тер­ми­нов и клас­си­че­ских пра­вил. Помо­жет выучить ино­стран­ный язык без грам­ма­ти­ки и зуб­реж­ки через сказки.

АЛЕКСАНДР ЛОБОК: Дети не слу­ша­ют, игно­ри­ру­ют, дела­ют назло. Что делать и как сохра­нить доб­рые отно­ше­ния? Как предот­вра­тить под­рост­ко­вую агрес­сию и огра­дить ребен­ка от опасности?

ЕВГЕНИЯ ГИН рас­ска­жет, как раз­вить у ребен­ка самый высо­ко­опла­чи­ва­е­мый навык ново­го вре­ме­ни – реше­ние нестан­дарт­ных задач. Шко­ла учит мыс­лить в жест­ких рам­ках, где есть усло­вие, реше­ние и ответ в кон­це учеб­ни­ка. Но в жиз­ни есть дру­гие зада­чи — постро­ить биз­нес, создать счаст­ли­вую семью, най­ти рабо­ту по душе и т.д. Вы узна­е­те мето­ды ТРИЗ, кото­рые раз­ви­ва­ют мыш­ле­ние, кре­а­тив­ные спо­соб­но­сти и дей­стви­тель­но помо­гут в жизни.

МАРИНА РАГОЗИНА Чем руко­вод­ство­вать­ся при выбо­ре шко­лы? Как понять, что шко­ла под­хо­дит вам и ваше­му ребен­ку по всем пара­мет­рам? О чем раз­го­ва­ри­вать с дирек­то­ром и учи­те­ля­ми преж­де, чем подать доку­мен­ты? Мари­на поде­лит­ся сво­им опы­том и даст 7 надеж­ных кри­те­ри­ев, по кото­рым вы выбе­ре­те иде­аль­ную школу.

НАДЕЖДА СМИРНОВА рас­ска­жет, что делать, если ребё­нок не само­сто­я­те­лен в быту, рас­се­ян­ный, не дово­дит дела до кон­ца. При­хо­дит­ся всё контролировать.

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