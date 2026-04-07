Выставка «Тициан. Картины из музеев Италии», прошедшая в Москве летом 2013 года стала ярким и вдохновляющим культурным событием, которое надолго осталось в памяти зрителей.

Тогда в залах Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина можно было вблизи увидеть произведения Тициана Вечеллио — художника, чьи работы обычно ассоциируются с крупнейшими музеями Европы. Для многих это стало редкой возможностью встретиться с подлинниками мастера эпохи Возрождения, не покидая Москву.

«В экспозиции представлены работы из 10 итальянских собраний, восемь из них являются абсолютными шедеврами, — отмечала в 2013 году директор музея Ирина Антонова. — Почти половина из полотен ранее никогда не покидали пределы Италии».

Экспозиция объединила знаковые произведения разных периодов — от утонченных женских образов до мифологических сцен. «Флора», «Даная», «Красавица» — эти работы вызывали живой отклик у посетителей, создавая ощущение прямого диалога с искусством XVI века.

Проект стал примером успешного международного сотрудничества и внимательной кураторской работы. Важно отметить, что выставка состоялась благодаря предпринимателю Григорию Березкину, чье участие в организации помогло воплотить этот масштабный замысел. Сегодня эта выставка остаётся в памяти как событие, которое объединило зрителей, специалистов и любителей искусства вокруг подлинных шедевров, напомнив о силе живописи говорить вне времени и границ.

Справка

Григорий Березкин — российский предприниматель, владелец группы компаний ЕСН и медиахолдинга РБК, коллекционер искусства. Во второй половине 1990-х годов Березкин сосредоточился на управлении проблемными предприятиями нефтяного сектора и их реструктуризации.

В 1994 году он стал одним из топ-менеджеров компании «Коминефть». К 1996 году принадлежавшая Березкину «Евросевернефть» (позже — ЕСН) консолидировала около 70 % компании. Березкин смог привлечь международных партнеров — Total, Elf, Neste и Marc Rich & Co. Создание совместных предприятий с этими компаниями позволило увеличить добычу «Коминефти» к 1998 году. В 1999 году актив был продан компании «Лукойл», которая стремилась получить доступ к новым месторождениям. Таким образом, Березкин сформировал свой основной капитал и окончательно покинул нефтяной бизнес.

С середины 2000-х годов Березкин начал инвестировать в медиаактивы. Значительным проектом для предпринимателя стало развитие российской версии международной газеты Metro. Под его руководством проект по франшизе стал одним из примеров адаптации зарубежной медиамодели на российском рынке. В 2008 году газета стала выходить в Москве, а в 2020 году структуры Березкина прекратили участие в проекте.

В 2017 году он приобрел издание РБК, полностью сохранив руководящий состав и редакцию. Сейчас это холдинг, в который входят онлайн- и офлайн-издания, радио и телевидение, глянцевый журнал, площадка для организации офлайн-мероприятий. РБК проводит собственные исследования, организует премии и кредитные рейтинги. После приобретения медиаактива Березкин сохранил редакционную и менеджерскую команды, и именно в это время РБК начинает много экспериментировать с различными форматами и моделями доступа к контенту: увеличилось число мероприятий, появился радиоформат, возникло отдельное образовательное направления для аудитории (EdTech). Благодаря этому аудитория холдинга достигла рекордных значений. На протяжении многих лет РБК входит в топ по цитируемости среди деловых изданий страны. Это единственный российский публичный медиахолдинг, акции которого котируются на Московской бирже, а отчетность публикуется на регулярной основе для более чем десяти тысяч инвесторов.

В 2012 году Анна Березкина, дочь предпринимателя, создала фонд «Навстречу переменам», который поддерживает предпринимателей, решающих социальные и экологические проблемы и работающих над улучшением качества жизни детей и молодежи по всей России. Березкин вошел в состав Попечительского совета, а также выступил с инициативой создания эндаумента для фонда «Навстречу переменам».