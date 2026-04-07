Выставка «Художник. Человек. Гражданин. К 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина» в МВК РАХ

Государственный центральный музей кино, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и Российская академия художеств при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственной Думы РФ представляют уникальный проект: выставку «Художник. Человек. Гражданин. К 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина» в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели — улица Пречистенка, дом 19 — где продлится около двух месяцев. Выставка — одно из центральных событий юбилейного года и реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина».

«Отмечаемый в этом году юбилей Станислава Сергеевича — одна из наиболее значимых дат не только для кино, но и для искусства в целом. Говорухин был чрезвычайно многогранной личностью: успешным политиком, одаренным художником, увлеченным коллекционером, живым и разносторонним человеком, но самое главное – настоящим другом! Совершенно не удивительно, что именно Музей кино рассказывает о Говорухине через такой масштабный проект, ведь именно наш музей хранит мемории Станислава Сергеевича. Сердечно благодарим наших партнеров, без помощи которых реализовать его было бы невозможно», — рассказывает директор Музея кино Лариса Баженова.

«Станислав Сергеевич Говорухин был другом Зураба Константиновича Церетели, активно участвовал в жизни Российской академии художеств, был тут частым гостем. Талантливый живописец и график, персональные выставки которого неоднократно проходили в залах Академии на Пречистенке, даже во время служебных поездок и на отдыхе он не расставался с этюдником и красками. В 2007 году был избран почетным членом Российской академии художеств. Мы рады, что у нас будет презентован его юбилейный проект, раскрывающий все грани таланта выдающегося художника, человека и гражданина», — отметил Президент РАХ Василий Церетели.

Выставка «Художник. Человек. Гражданин…» в МВК РАХ Галерее искусств Зураба Церетели представит более 300 экспонатов и будет разделена на несколько зон, каждая из которых раскроет одну из граней личности режиссера.

Первый зал, «Вертикаль», станет отправной точкой в путешествии зрителей по жизни Станислава Сергеевича. Второй зал выставки носит название «Романтика и триумф». Акцент этой части экспозиции сделан на одном из знаковых фильмов в карьере Говорухина, который принес ему всенародную любовь, «Место встречи изменить нельзя», и на приключенческих лентах для молодежи. Следующий раздел, «Совесть, гнев, служение», расскажет о социальном кино, снятом Говорухиным в восьмидесятых и позже. Создание этих фильмов является продолжением гражданской ответственности режиссера. Последней зоной выставки «Художник. Человек. Гражданин…» станет воссозданный рабочий кабинет Станислава Сергеевича. Личные вещи позволят зрителям увидеть Говорухина под другим углом, не только как выдающегося кинодеятеля и политика, но и как обычного человека со своими увлечениями и привычками.

Музей кино благодарит Государственный фонд кинофильмов России, Киноконцерн «Мосфильм», Киностудию «Вертикаль» и Государственный музей Владимира Высоцкого за поддержку проекта и предоставление материалов для создания выставок.