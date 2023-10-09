На церемонии открытия выставки «На высоте», приуроченной к 80-летию победы советских войск в Битве за Кавказ, выступили ветераны Великой Отечественной войны Василий Гаврилович Пронин, Владимир Захарович Логунов, Константин Николаевич Панферов. Также к участникам мероприятия обратились заместитель директора Музея Победы Федор Савельевич Смуглин, автор книги «Битва за Кавказ» Юрий Александрович Кориневский. Вице-президент Императорского монетного двора Александр Анатольевич Шепелев вручил всем гостям памятные настольные медали, посвящённые 80-летию Битвы за Кавказ.

«9 октября 1943 года завершилась Битва за Кавказ. Выставка «На высоте», открытая сегодня, рассказывает о Кавказской битве как о масштабном, ожесточенном сражении, развернувшемся в сложнейших условиях. Посетители выставки смогут узнать больше об истории сражения и героях битвы», - рассказал заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Гости узнают об истории сражения, силах противоборствующих сторон, героях битвы. В выставку вошли личные вещи героев боев на Кавказе, в том числе советского альпиниста Анатолия Багрова, который принимал участие в снятии фашистских вымпелов с восточной вершины Эльбруса, навигационные приборы и документы штурманов 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, вошедших в историю как «ночные ведьмы», и другие. В центральной витрине представлены зимняя униформа и летные очки летчика ВВС Красной армии, а также люк от кабины пилота американского бомбардировщика «Митчел». Такие самолеты в годы войны поставляли по ленд-лизу через Персидский коридор, который обороняли защитники Кавказа.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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