1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Выставка «Кони/Люди. Иппический жанр в графике эпохи романтизма» открылась в музее В.А. Тропинина

By editor
105
кони и люди
Фото предоставленно пресс-службой Музея В.А. Тропинина

На протяжении существования в веках человека лошадь была и остается до сегодняшнего времени другом и помощником человека. Быт, военные походы, победы и поражения связывают человека и его верного коня. XIX век подарил образу лошади в искусстве совершенно особое место.

Более 70 литографий, гравюр, акварелей французских, русских, английских художников можно увидеть на выставке, подготовленной совместно с Клубом коллекционеров. Лошадь на них – образец благородного животного, романтичного, невероятно изящного. Подобную палитру образов можно увидеть в работах Теодора Жерико, Делакруа, Александра Орловского, Жана-Батиста Маду, Николая Сверчкова (русского художника, подарившего Льву Толстому две работы, посвящённые «Холстомеру»).

Особое место в изобразительном искусстве позапрошлого века занимает военная история, образ лошади эпохи наполеонизма. В графическом и декоративно-прикладном искусстве лошадь предстает как в качестве сильного животного, неукротимого зверя, так и символа свободы духа. Конечно, такая интерпретация связана с эпохой романтизма в Европе, произведениями Джорджа Гордона Байрона, в первую очередь.

Марина АБРАМОВА

