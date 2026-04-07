Выставка «Кони/Люди. Иппический жанр в графике эпохи романтизма» открылась в музее В.А. Тропинина

На протяжении существования в веках человека лошадь была и остается до сегодняшнего времени другом и помощником человека. Быт, военные походы, победы и поражения связывают человека и его верного коня. XIX век подарил образу лошади в искусстве совершенно особое место.

Более 70 литографий, гравюр, акварелей французских, русских, английских художников можно увидеть на выставке, подготовленной совместно с Клубом коллекционеров. Лошадь на них – образец благородного животного, романтичного, невероятно изящного. Подобную палитру образов можно увидеть в работах Теодора Жерико, Делакруа, Александра Орловского, Жана-Батиста Маду, Николая Сверчкова (русского художника, подарившего Льву Толстому две работы, посвящённые «Холстомеру»).

Особое место в изобразительном искусстве позапрошлого века занимает военная история, образ лошади эпохи наполеонизма. В графическом и декоративно-прикладном искусстве лошадь предстает как в качестве сильного животного, неукротимого зверя, так и символа свободы духа. Конечно, такая интерпретация связана с эпохой романтизма в Европе, произведениями Джорджа Гордона Байрона, в первую очередь.

Марина АБРАМОВА