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Лето в жанре мюзикл

editor
By editor
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музыка-в-школах
Фото © пресс-служба МОСГОРТУР

12 апреля в Московской школе искусств им. М.И. Глинки состоялся день открытых дверей, на котором была презентована программа летнего творческого отдыха, разработанная профессионалами школы совместно с МОСГОРТУРом. Авторские смены «Лето в жанре мюзикл. Зажги свою звезду» стартуют в июне на базе двух школ: Детской школе искусств имени М.И. Глинки и Детской музыкальной школы имени В.Я. Шебалина.

Занятия в формате городского клуба увлекут детей в мир театрального искусства: в стенах школ ребята раскроют свои таланты, освоят вокальное и актерское мастерство, хореографию и сценографию, чтобы вместе создать незабываемый музыкальный спектакль.

«Совсем скоро в нашей школе начнётся удивительный совместный проект с МОСГОРТУРом — “Лето в жанре мюзикл. Зажги свою звезду.”. Для детей это 5 дней творчества, драйва и музыкальных открытий под чутким руководством преподавателей, которые являются действующими актерами, хореографами, признанными художниками и мастерами своего дела», — рассказал директор МШИ им. М.И. Глинки Денис Гордеев.

Участников ждет ежедневное погружение в творческую атмосферу, где они смогут развить свои вокальные, актерские и хореографические навыки, пройдут обучение основам сценического мастерства и создания декораций. Вместе с этим дети научатся работать в команде, расширят кругозор в области искусства и, через увлекательную игру, смогут развить уверенность в себе.

Также для смен разработаны тематические музыкальные и танцевальные разминки, театральный квест, спортивные эстафеты и игры, рассказы о творческих профессиях, тренинги по работе с инструментами и декорациями и другие активности, которые помогут участникам почувствовать себя настоящими звездами и создать свою «Партитуру успеха».

«Мы хотели создать по-настоящему уникальную и профессиональную программу городского отдыха. Продумать всю палитру эмоций для детей. Но не оставить без внимания и родителей, которые смогут почувствовать заботу о своем ребенке. Взрослым не нужно беспокоиться о питании, комфорте и безопасности, пока ребенок находится на смене. Они увидят всё своими глазами. И то, как проходят занятия, и то, чему ребенок научился. А после ещё и побывать на премьере постановки в большом зале», — поделился начальник Управления координации объектов отдыха и досуга МОСГОРТУРа Артем Чикин.

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