Выставка «Тайные знаки и символы на монетах» с редчайшими экспонатами открылась в Музее нумизматики

Музей Международного нумизматического клуба представил новую выставку «Тайные знаки и символы на монетах». Впервые музей представляет на одной выставке монеты, отчеканенные мастерами более чем двадцати разных государств от Античности до Новейшего времени.

Экспозиция, созданная в партнерстве с Центральным банком РФ и Музеем криптографии, представит более трехсот предметов, среди которых посетители увидят редчайшие экземпляры: первую в истории монету с надписью, римские ауреусы с достопримечательностями городов империи, коллекцию талеров, монеты со счетными точками, монеты-обереги, и даже монету-тайник. Кроме того, на выставке будут представлены эскизы ЦБ РФ к современным памятным монетам и готовые штемпели. Это позволит посетителям выставки узнать процесс создания монеты.

«Банк России впервые выставляет свои экспонаты среди лучших образцов богатейшей нумизматической коллекции музея Международного нумизматического клуба. Каждая монета, которую выпускает Банк России, представляет новый шаг в развитии медальерного искусства России. Чтобы создать свое произведение, художники тщательно изучают тему, штудируют сотни материалов и иллюстраций. Музей Банка России обладает самой полной коллекцией современных российских памятных монет. Лучшие из них, демонстрирующие различные техники производства, мы предлагаем изучить гостям выставки», — рассказал главный историк Банка России Александр Бугров.

Несмотря на всю непохожесть старинных и современных номиналов друг на друга, есть то, что их объединяет – тайна. Каждый экспонат несет на себе целую систему знаков и символов, скрытых посланий и смыслов, которые предстоит разгадать гостям музея.

​«Для нас особенно важно показать, что монета – это не просто средство обмена, а носитель культурного кода, зашифрованного в символах и знаках. Новая выставка приглашает зрителя не только полюбоваться редкими экспонатами, но и попробовать разгадать тайные послания, которые мастера чеканки оставили потомкам. Мы благодарим Центральный банк РФ и Музей криптографии за поддержку и участие в этом уникальном проекте. Уверены, что экспозиция будет интересной и познавательной для самого широкого круга посетителей – от нумизматов и исследователей до семей с детьми, школьников и студентов, для которых знакомство с миром монет может стать настоящим приключением», – прокомментировала генеральный директор Музея МНК Елена Марусина.

Выставка не только рассказывает об особенностях чеканки, но и учит трактовать, понимать, что хотел показать правитель, а что стремился утаить, помогает определить подделку и выяснить, кто изготовил монету и кто ее когда-то хранил. Помимо этого, экспозиция раскрывает тему защиты денег и показывает уникальные технологии современного монетного производства – и все это в атмосфере секретного хранилища. Подготовленные совместно с Музеем криптографии материалы приоткроют завесу тайны, связанную с защитой электронных денежных средств.

«Сегодня цифровые технологии неотъемлемая часть нашей жизни: они в нашем общении, покупках и даже в кошельке. На выставке «Тайные знаки и символы на монетах» Музей криптографии раскроет связь технологий и шифровального дела и финансов, как она проявлялась на протяжении веков — от древних секретов до современных цифровых решений. Отдельно будет рассказано о технологии блокчейна, которая впервые была применена в 2008 году. Сегодня блокчейн применяется не только в финансовой сфере: он подходит для организации голосований, управления активами и логистикой, охраны интеллектуальной собственности, например, фотографий из соцсетей. В рамках сотрудничества наших музеев мы предложим посетителям узнать больше о блокчейне, цифровой финансовой грамотности, криптовалютах», — отметила директор Музея криптографии Лидия Лобанова.

Мультимедийное оснащение музея – витрины выставочного зала снабжены цифровыми планшетами – поможет в освоении секретов медальерного искусства. Посетители рассмотрят детали изображений и обнаружат их важнейшие элементы. Интерактивное «зеркало» поможет сравнить монетное дело с другими видами искусства и увидеть уже знакомые по монетам знаки и символы в глобальном контексте.

На выставке посетители могут попробовать себя в роли медальера и создать собственный дизайн монеты, пролистать книгу, на страницах которой оживает история, и даже попробовать поднять и подержать самую тяжелую монету в музее.

«Концепция оформления выставки построена вокруг идеи сейфового хранилища – пространства, где ценности скрыты от посторонних глаз и защищены кодами. Именно такая метафора лучше всего подчеркивает загадочность и многослойность нумизматики. Посетитель окажется внутри условного банковского сейфа и почувствует атмосферу поиска и раскрытия тайн», – пояснила архитектор выставки Анна Алямова.

​Выставка включена в городскую олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» — 2025/2026. Это уникальный проект, который открывает перед школьниками культурные ценности, неотъемлемой частью которых является нумизматика.