Лев Лещенко и финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов выпустили совместный клип на песню «Родная Земля»

Лев Лещенко не случайно выбрал для дуэта именно Сергея Арутюнова, действующего солиста группы «Парк Горького» и исполнителя хита «На Заре 2020». Артистов связывают прочные дружеские взаимоотношения и многочисленные совместные проекты.

Арутюнов вдохнул в легендарную песню новую жизнь. “Родная Земля”, написанная почти полвека назад композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом Дербенёвым, актуально и ярко зазвучала в наши дни.

В клипе показана Россия с ее многообразной культурой и великой историей, а также все народы России с их собственной малой Родиной. Ведь Россия — это уникальная страна, которая совмещает в себе не только природные богатства и огромные территории, но и многонациональное общество и самые разные многовековые традиции. В этом суть нашей страны — быть разной, но быть единой. Межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплочённость и единение — основа нашей страны, её всепобеждающая сила.

Мы едины. Мы Россия.