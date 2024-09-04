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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Владивосток – Яньцзи» – новый клип команды Ляли Алексаковой

editor
By editor
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владивосток - яньцзи - клип ляли алексаковой

Певица Ляля Алексакова родилась и живёт в городе Владивостоке. «Я люблю этот город. Это нельзя объяснить, нельзя передать ощущение, с которым идёшь по набережным, восходишь на мосты или устало спешишь по родной Светланской», — призналётся певица. Ляля посвящает свои песни, клипы и творческие проекты Владивостоку. Самый известный проект Ляли «7 Чудес», который был сначала известен лишь приморским жителям, певица своим талантом и любовью к родной стране смогла расширить до Всероссийского уровня. И теперь «7 Чудес» знают буквального во всех регионах России: от Сахалина до Калининграда. Клип «Владивосток – Яньцзи» Ляля также посвятила своей родине и дружбе с приграничным китайским городом Яньцзи.

Клип, без сомнения, придется по душе каждому слушателю и зрителю. Ведь здесь показаны самые вдохновляющие виды как Владивостока, так и Яньцзи.

Время в пути от Владивостока до Яньцзи, с учетом таможенного контроля, не более пяти часов. Путь до Яньцзи легкий и комфортный.

«Владивосток – шепчет легкий ветер,
Привет Яньцзи – близкие соседи.
Нам, городам, не нужны границы!
Ведь мы с тобой успели подружиться», — поется в песне.

Китай – дружественная страна. И этот клип посвящен дружбе двух стран. Президент России Владимир Путин еще недавно заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что дружба между Россией и Китаем остается неизменной в стремительно меняющемся мире. И эта дружба имеет огромное значение как для России, так и для Китая. В клипе певица и талантливый фотограф Андрей Михайлов старались показать самые узнаваемые места Владивостока и Яньцзи.

Золотой мост, холмистый рельеф и красивые приморские набережные – во Владивостоке. ПияньШань, горячие источники, Стеклянный мост, который стал символом Яньцзи, аквапарк, где много больших, маленьких, узких и широких горок – в Яньцзи.

Корабельную набережную узнает любой иностранец. В клипе певица и талантливый фотограф Андрей Михайлов показали самые красивые места Владивостока и Яньцзи, которые останутся в памяти у любого туриста на долгие годы.

«Приграничные города привлекают своей доступностью как финансовой, так и временной. Доехать до Яньцзи можно за несколько часов от Владивостока. Той же возможностью пользуются и наши соседи из Китая. Даже не зная международного языка мы с лёгкостью можем понять друг друга по языку жестов. В основном мы так и делали», – делится видеооператор Андрей Михайлов.

Сменить обстановку, увидеть другую культуру, менталитет, попробовать азиатскую кухню, развлечься в парках, можно всего за пару выходных.

Хочется чтобы такая дружба народов только продолжала улучшаться и крепнуть!

Главная героиня клипа, роль которой исполнила сама Ляля, буквально соединяет мосты между Владивостоком и Яньцзи.

Певица радуется каждому дню: солнцу, ветру, траве, воде… «Жизнь разнообразна и прекрасна. Да, бывают трудности, но желание жить должно быть всегда рядом», — поделилась Ляля. И искренне пожелала каждому никогда не опускать руки и уверенно идти только вперед. Певица своим творчеством хочет показать каждому, как прекрасен и многообразен мир и сколько в суете и потоке дней мы упускаем. Жизнь состоит из мелочей, из моментов. И лучший момент – сейчас. Клип «Владивосток – Яньцзи» — важная часть проекта «7 Чудес Китая с Лялей Алексаковой».

Запущенный в 2020 году проект «7 Чудес Приморского края» обрел невероятную популярность и было принято решение покорить Россию. Уже выпущен клип, посвященный 7 Чудесам Забайкальского края, а также клип «Рвусь в небо», снятый на Севере – в Мурманской области. «Владивосток – Яньцзи» – это первый выход певицы на Международный уровень.

Продюсер проекта «7 Чудес» – Анастасия Ромеронова. Аранжировщик – Миша Комаров. Ведущая – Ляля Алексакова. Фотограф, видеограф и дизайнер одежды – Андрей Михайлов.

В клипе «Владивосток – Яньцзи» певица снялась в фирменной футболке с надписью «7 Чудес с Лялей Алексаковой» и иероглифами «Яньцзи», что в переводе на русский язык означает «счастливое будущее».

Яньцзи – действительно современный и стремительно развивающийся город. И будущее у этого города будет непременно счастливое!

Ляля Алексакова рекомендует каждому приморскому жителю посетить Яньцзи. Ведь дорога занимает немного времени, стоимость билетов невысокая. Зато впечатления о поездке будут самыми яркими и долгими. И возможно именно это путешествие станет лучшим событием Вашей жизни.

«Потрясающее настроение и атмосфера дальнего востока. В этом клипе Ляля, как никогда излучает радость и счастье, чувствуется восторг от новых впечатлений, ведь для этого люди и путешествуют. Прекрасный путеводитель по Янцзы получился», – говорит Михаил Комаров.

«Я радуюсь каждому вышедшему клипу, созданных нашей командой. Каждый клип своеобразен. «Рвусь в небо» — поражает блеском Северного сияния, «Кто-то рядом» стал визитной карточкой Забайкалья. Я с нетерпением ждала выхода клипа на экраны. Рада, что вы сможете насладиться им. А мы пока приступим к съёмкам следующих клипов. Мы обновили видеооборудование, и теперь повысится качество снятого материала с технической стороны. Для меня очень важно всегда повышать качество», – рассказывает общественный деятель Анастасия Ромеронова.

Ляля Алексакова и ее команда желают каждому новых ярких открытий, увлекательных поездок, свежих идей, незабываемых эмоций и самых приятных воспоминаний! В марте 2025 года состоится сольный концерт артистки во Владивостоке. Трансляция клипа запланирована на большом сборном экране.

«Любите жизнь, чтобы исполнялись все желания!».

Светлана КУЗЬМИНСКАЯ,
Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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