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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мелом на асфальте»: новая песня, которая вернет вас в беззаботное лето

editor
By editor
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Поля Ива

Сегодня музыкальный мир радует своих поклонников новинкой —лирик-видео на песню «Мелом на асфальте» в исполнении Поли Ивы. Эта композиция, полная ярких образов и незабываемых эмоций, переносит нас в атмосферу беззаботного лета и юной любви. Поля Ива — юная и талантливая артистка, владеющая фортепиано, гитарой и тенором, вновь доказала свой талант, создавая музыку, которая трогает сердца.

«Мелом на асфальте» — это гимн свободе и беззаботности, который передает ощущения, знакомые каждому из нас. В строках «Мысли в смайлики / Завязали узелки» мы видим простоту и искренность детских чувств. Это напоминание о том, как легко мы могли наслаждаться моментами, не задумываясь о будущем.

Композиция наполнена яркими образами: «Напиши на лайте / Мелом на асфальте / Ярким цветом синим / Мое имя». Эти строки вызывают ассоциации с летними днями, проведенными на улице, когда все заботы кажутся далекими, а мир полон возможностей. Здесь мы видим игру и легкость, которые так присущи юности.

В новой композиции Поля обращается к темам любви, ностальгии и юности, что делает ее особенно близкой многим слушателям. Мелодия легко запоминается, а лирика погружает в атмосферу теплых летних дней, когда каждый момент кажется бесконечным.

Песня также затрагивает тему смелости и бунта: «Пропущу уроки / Моя мама будет в шоке». Это отражает дух приключений, когда молодые сердца готовы к риску ради мгновений счастья. В строках «Раскачай качели / Вместе полетели» слышится призыв к свободе и совместным мечтам.

Музыка «Мелом на асфальте» сочетает в себе свежие мелодии и ритмичные биты, которые идеально подчеркивают атмосферу лета и веселья. Эта песня станет отличным сопровождением для прогулок по городу, встреч с друзьями или просто для поднятия настроения.

«Мелом на асфальте» — это не просто песня; это целый мир эмоций, который напоминает нам о том, как важно ценить моменты радости и свободы. Присоединяйтесь к этому летнему путешествию и позвольте музыке вернуть вас в беззаботные дни юности!

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