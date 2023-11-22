Лев Лещенко принял участие в Агитбригадах «Русского Радио»

21 ноября Агитбригады «Русского Радио» отправились в Наро-Фоминск. Здесь на сцене военного госпиталя состоялся яркий и душевный концерт – в поддержку российских военных. В нем приняли участие легенда российской эстрады Лев Лещенко, а также Елена Север и Денис Майданов.

Вот уже более года длится масштабный всероссийский марафон Агитбригады «Русского Радио», в рамках которого артисты направляются в воинские части, мобилизационные пункты, госпитали по всей России, в том числе на присоединенные территории, а также на линию соприкосновения, чтобы своим творчеством, теплом и добрыми словами поддержать российских военных и медиков, проложить мостик между ними, их семьями и всей большой страной.

21 ноября в концерте Агитбригады «Русского Радио» в военном госпитале Наро-Фоминска приняли участие Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов. Они исполнили свои самые популярные и любимые аудиторией песни и пообщались с военными, проходящими лечение, и медперсоналом. Артисты не только дали концерт, но и побывали в палатах, чтобы поддержать пациентов госпиталя, которые не смогли попасть в зал.

Выступление Льва Лещенко вызвало настоящие овации. Всю жизнь мэтр своим примером демонстрирует, как творчество поддерживает людей, и насколько важна для артиста гражданская позиция.

И сегодня обаяние Льва Валерьяновича буквально наполнило зал. Со сцены звучали бессмертные хиты – «Надежда», «Любимый город», «Напиток счастья». Зрители подпевали любимому исполнителю, зная наизусть каждую его песню.

«Самое главное, мы – единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы», – обратился со сцены к зрителям Лев Лещенко.

Каждый концерт Агитбригады – это невероятно яркое, наполненное энергетикой событие как для зрителей, так и для исполнителей.

«Рад вновь принять участие в акции «Русского Радио», – поделился эмоциями Денис Майданов. – Агитбригады – это хорошее соединение сердец, мыслей и душ. Единство артистов. Всегда есть внешний, внутренний, идеологический фронт. «Русское Радио» не раз бывало на передовой. И я всегда по зову сердца поддерживаю военных. Это наша работа».

«Это наш традиционный концерт в рамках Агитбригад «Русского Радио». Каждый раз видеть реакцию в зале – очень волнительно. Чувствуешь ответственность и хочется выложиться на сто процентов», – подчеркнула Елена Север.

«Русское Радио» привезло в военный госпиталь Наро-Фоминска не только музыку, но и гуманитарную помощь: телевизоры, ноутбуки, СВЧ и другую технику, необходимую госпиталю, сувениры для военных, проходящих лечение.

Агитбригады «Русского Радио» – не единственный проект «Русской Медиагруппы», направленный на поддержку российской армии и приближение Победы. Параллельно с большим патриотическим марафоном телеканал RU.TV и Юрий Киселев (сценический псевдоним ЮрКисс) учредили проект «Музыка в цехах» – цикл выступлений российских звезд на крупнейших российских заводах, где производится техника для нужд фронта. Исполнители выступают перед рабочими, чтобы укрепить их моральный дух и поблагодарить за самоотверженный труд.

Концерт прошёл при поддержке Правительства Московской области.