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Фестиваль поэзии «Сплав» собрал более 3,5 тысяч зрителей в Старом Осколе

editor
By editor
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сплав
Фото предоставлено оргомеитетом Фестиваля «Сплав»

В Старом Осколе прошёл VI фестиваль поэзии «Сплав», который объединил десятки поэтов, артистов и собрал более 3,5 тысяч зрителей. В течение трёх дней Центр современного искусства «Быль» стал пространством, где поэтическое слово звучало наравне с музыкой, театром и кино.

Фестиваль открылся торжественной церемонией, после которой на сцену вышел актёр театра и кино Александр Устюгов с оркестровой программой, посвящённой песням Владимира Высоцкого. В этот вечер прозвучали композиции в духе знаменитой записи 1973 года, где песни Владимира Семёновича исполнял ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна.

7 июня гостей «Сплава» ждали сразу несколько ключевых событий: выступление одного из самых известных чтецов современной поэзии — Господина Литвиновича (Сергей Пароходов), поэтический слэм, а также концерт Линды — культовой певицы и поэтессы, чей голос стал символом целой эпохи.

Финальный день фестиваля, 8 июня, завершился выступлением народного артиста России Игоря Саруханова. Его концерт стал яркой заключительной точкой насыщенной трёхдневной программы.

В этом году «Сплав» стал партнёром проекта «Российский Литературный Слэм». В Старый Оскол приехали поэты со всей страны — участники финального этапа, прошедшие строгий отбор из более чем 500 заявок. На глазах у зрителей они сражались в поэтических дуэлях за звание лучших чтецов России.

В афише фестиваля также были театральные постановки — спектакль-концерт «Я разный» по стихам и песням Евгения Евтушенко и моноспектакль «Хулиганы. Есенин — Маяковский». По вечерам проходили кинопоказы художественных и документальных фильмов, вдохновлённых поэтическими темами: «Пророк», «Лето» и «Месье Азнавур».

Дополняли атмосферу фестиваля виниловые диджей-сеты, мастер-классы, квартирники и встречи с артистами. Все события «Сплава» объединила одна идея: поэзия — живая, настоящая, многоголосая — и она нуждается в голосе каждого.

Фестиваль организован компанией «Металлоинвест» в рамках проекта «Культурная афиша» программы социальных инвестиций «Вместе!».

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