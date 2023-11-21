В Красноярске завершился фестиваль «Вселенная орган»

В Органном зале Красноярской филармонии в 15 раз прошёл фестиваль «Вселенная орган». Больше месяца зрители наслаждались органной музыкой в сопровождении саксофона, волынки, лютни, гобоя, ирландского вистла и кельтской арфы.

Гостями Фестиваля стали лауреаты международных конкурсов, именитые и юные музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска и Новосибирска.

На открытии фестиваля 12 и 13 октября выступила группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Они исполнили классические джазовые хиты, а также яркие композиции в разных стилях. 19 и 20 октября лауреаты международных конкурсов из Томска Антон Юрченко (виолончель) и Дмитрий Ушаков (орган) представили программу «Струны и трубы: диалог о жизни» – в концерте прозвучали «Чакона» И.С. Баха и «Пляска смерти» К. Сен-Санса. 27 и 28 октября орган вместе с ирландским вистлом и кельтской арфой прозвучал в исполнении Алёны Дубровиной (Тюмень) и Марии Блажевич (Томск).

«Для меня всегда большое счастье принимать участие в фестивале «Вселенная орган». Я не впервые приезжаю в Красноярск и каждый раз отмечаю, что программа фестиваля очень необычная – она охватывает разные инструменты, разные эпохи, разные стили. И, конечно, я всегда наблюдаю, что все концерты фестиваля сопровождаются неизменными аншлагами. Это огромный успех», – поделилась солистка-органистка Мария Блажевич.

Программу «Выше Арарата» для дудука и органа 1 и 2 ноября представили Аргишти (Санкт-Петербург) и Екатерина Данилова (Новосибирск). 10 и 11 ноября в программе «Магия барокко» в исполнении Константина Щеникова-Архарова и Юлии Глазковой прозвучали лютня и орган, а завершился фестиваль «Вселенная орган» концертами Красноярского камерного хора и Фёдора Морозова (орган, Москва) 16 и 17 ноября.