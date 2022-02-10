Раскрыты подробности завещания Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Всеми любимый актер запомнился зрителям как шофер Пашка Колокольников из фильма «Живет такой парень», студент-философ Хома Брут из «Вия» и Жорж Милославский из картины «Иван Васильевич меняет профессию». За 65 лет творческой карьеры он сыграл более 200 ролей.

Последние полгода Леонид Вячеславович находился в пансионате для пожилых людей. Родные отправили его туда после того, как он стал отказываться от еды и воды. Дочь и сын думали, что в специализированном учреждении ему будет лучше.

«Со стороны это выглядит грустно, но они правильно поступили. Они его очень любят, просто даже не знают, где и какое лекарство необходимо», — объяснял художник Никас Сафронов.

В пансионате говорят, что Куравлеву здесь нравилось. С мужчиной занимались психологи. Он стал лучше себя чувствовать и даже начал заниматься физкультурой.

«Он никогда не пропускал занятия лечебной физкультурой. Они поднимали ему настроение и мотивировали его. Через какое-то время он социализировался, начал обедать в ресторане и посещать наши мероприятия», — рассказывала генеральный директор учреждения Юлия Климова.

В новогодние праздники актер вдруг почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, а сатурация упала. Сотрудники вызвали скорую, которая доставила его в реанимацию московской Коммунарки. Врачи сделали два теста, но не выявили коронавирусную инфекцию. Они диагностировали ему воспаление легких на фоне общего истощения организма.

Медики обнаружили у актера болезнь, которая поражает сосуды мозга. Из-за этого у Куравлева была нарушена речь и координация. У него начались проблемы с памятью и мыслительной деятельностью. Когда мужчина перестал сам глотать, ему сделали операцию и установили зонд, через который вводили пищу. С каждым днем состояние звезды кино ухудшалось. Специалисты поняли, что не могут помочь пациенту. Неврологи присвоили ему паллиативный статус. Леонида Вячеславовича перевезли в хоспис, где, спустя девять дней его сердце остановилось.

«Он был отшельником, который просто ушел в пещеру. Сам себя обрек на такую жизнь», — вспоминал Никас Сафронов.

Друзья говорят, что в последние годы Леонид Вячеславович будто не хотел жить. Десять лет назад, когда умерла его жена Нина Васильевна, мужчина впал в депрессию.

«Он был привязан к своей семье и жене. Как лебеди – когда один погибает, второй тоже долго не живет», — говорит друг актера Павел Пожигайло.

После потери возлюбленной, Куравлев перестал выходить из дома и не давал интервью. Он так сильно горевал, что почти не отвечал на звонки друзей и говорил близким о своем желании поскорее оказаться рядом с Ниной. Знаменитость даже заказал общий памятник, где выбил свое имя, а место для даты смерти оставил свободным.

«Он звал ее мамой. Мама Нинон», — вспоминает Пожигайло.

«Он ее обожал. Все было при ней, удивительно редкая жена», — делится Лидия Федосеева-Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина хорошо знала Куравлева. Актер снялся в фильме ее мужа Василия Макаровича «Живет такой парень». С тех пор они дружили семьями. Звезда даже назвал своего сына в честь мэтра.

«Шукшин и Куравлев обожали друг друга. А еще Шукшин обожал Нину. Она ведь была настоящей женой и хозяйкой. Если Леонид чего-то не то скажет или не так ответит, то она всегда говорила: «Леня, осади!» — улыбается актриса.

Лидия Николаевна признается, что очень переживает, ведь ее последняя встреча со старым другом закончилась скандалом. На мероприятии, посвященном 75-летию Василия Шукшина, оказался новый возлюбленный артистки Бари Алибасов. Куравлев был очень возмущен.

«Леонид на меня налетел и отругал. Он был недоволен, что я пригласила Алибасова в дом, где жил Шукшин. Я сказала, что не приглашала, а он сам напросился», — вспоминает Федосеева-Шукшина.

С тех пор они больше не виделись. Но актриса надеется, что в глубине души Леонид Вячеславович не держал на нее зла.

«Я любила, люблю и буду любить этого человека всегда», — признается артистка.

Близкие и коллеги Куравлева отмечают, что он всегда был очень добрым и скромным. Несмотря на звездный статус, он в первую очередь думал не о себе, а о других.

«Он был, есть и остался простым народным артистом», — говорит друг знаменитости Павел Пожигайло.

Артист все предусмотрел и заранее составил завещание. Пятикомнатная квартира в знаменитом доме на Набережной стоимостью 75 миллионов рублей и дача в Подмосковье достанутся его детям – Василию и Екатерине. 1 февраля Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с горячо любимой женой Ниной Васильевной.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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