Лев Толстой собирается в Китай

Накануне 195-летия Льва Толстого Государственный музей Л.Н. Толстого и Шанхайский исторический музей заключили соглашение о намерениях выставочного сотрудничества.

В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В целях дальнейшего расширения культурного обмена между двумя народами Шанхайский исторический музей и Государственный музей Л.Н. Толстого намерены сотрудничать для проведения в Китае специальной передвижной выставки «Лев Толстой». Соглашение об этом было подписано генеральным директором Государственного музея Л.Н. Толстого Сергеем Архангеловым и представителями Шанхайского исторического музея во вторник, 22 августа.

Выставка «Лев Толстой» пройдет в Шанхае с сентября 2024 года по февраль 2025 года. В то же время до конца 2026 года планируется провести в Китае несколько гастрольных «Толстовских выставок».

«Радостно, что в Китае пройдут выставки, посвященные Льву Толстому. Я сам очень люблю творчество Толстого, и моей мечтой было сотрудничать с музеем Толстого и рассказывать в Китае о русской культуре. Верю, что выставка пройдет успешно во всех китайских городах», - отметил по видеосвязи директор Шанхайского исторического музея Чжоу Цюньхуа.

Теперь музеям предстоит определить основные характеристики выставки, составить перечень культурных ценностей и договориться о маршруте ее передвижения. На основе подписанного соглашения обе стороны также согласуют намерения по сотрудничеству на ближайшие несколько лет и в следующем году подпишут Меморандум о стратегическом сотрудничестве. Сергей Архангелов подчеркнул, что российский музей с удовольствием расскажет китайской публике о личности Толстого и его произведениях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.