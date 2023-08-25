Издательство «Эксмо» объявило о запуске нового бренда «Черным-бело», который объединит авторов актуального молодежного фэнтези. Первой книгой импринта станет новинка Лии Адрен «Во главе раздора». Суммарный тираж книг автора на данный момент приближается к миллиону экземпляров.

Импринт «Черным-бело» соберет создателей нового русскоязычного фэнтези, чтобы помочь авторам и читателям сформировать отдельное коммьюнити. Продажи авторов, работающих для молодой аудитории, с 2020-го года показывают стабильный рост, который намного превышает статистику ниши в целом. По данным магазина «Читай-город» рост ниши российской фантастики за 1 полугодие 2023 года составляет 3%, в то время как рост авторов, которые войдут в портфель«Черным-бело» – целых 44%. Кроме того, эти авторы составляют уже треть рейтинга ТОП-100 российской фантастики «Читай-города».

«Рынок фэнтези демонстрирует стабильный рост, во многом благодаря российским авторам и молодой читающей аудитории. Если смотреть на нишу молодежного фэнтези, то в самых популярных сериях в 2022 году рост чистых продаж составил 91%, а за первое полугодие 2023 – 49%. Людей привлекают книги с ярким оформлением, приятными бонусами от издателей и авторов, им важно следить за новинками и быть «в контакте» с создателями книг. Все это мы планируем предоставить своим читателям в рамках нового импринта «Черным-бело». Это специализированное “крафтовое” издательство, располагающее всеми ресурсами “Эксмо” как крупнейшего игрока на рынке, но сосредоточенное на работе со своей лояльной аудиторией», – комментирует Александра Шипетина, директор редакции художественной литературы «Эксмо».

Авторский портфель издательского бренда на сегодняшний день насчитывает более 50 писателей, среди которых такие топовые имена, как Ульяна Черкасова, Анастасия Гор, Елена Кондрацкая, Евгения Сафонова и Антонина Крейн. Всего до конца года планируется выпустить более 15 наименований общим тиражом свыше 100 тысяч экземпляров.

Что касается новинки Лии Адрен, «Во главе раздора» стартует с выпуска 40 тысяч экземпляров, что выше тиражей многих популярных зарубежных авторов. Роман издается в двух вариантах оформления: стандартном и лимитированном-коллекционном с окрашенным обрезом.

«Черным-бело» должно стать не просто брендом, но и максимально комфортным информационным пространством для читателей и авторов лучших русскоязычных книг в жанре фэнтези во всем его многообразии. В рамках импринта будет выходить и городское, и славянское, и историческое, и другие поджанры фэнтези. Издательский бренд ориентируется на самые актуальные тренды, учитывая специфику ниши рынка.

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