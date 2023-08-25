В селах Якутии открыли 15 кинозалов с оборудованием местной разработки

Сразу полтора десятка кинозалов, подключенных к цифровой платформе якутских разработчиков «Экстра Синема», открылись в якутских селах в канун Дня российского кино.

Оборудование якутской компании «Экстра Синема» представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы «Пушкинская карта», защиты от «пиратов» и авторских отчислений производителям кинопродукции. При этом оно существенно снижает затраты на организацию кинопроката, так как его стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов. Это дает возможность открывать кинозалы даже в поселениях, где проживает менее 1 тыс. человек.

Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение федеральному правительству рассмотреть возможность широкого использования в небольших кинозалах технологии якутских разработчиков. После представления якутской киноплатформы на выставке «Развитие креативной экономики в России» в мае этого года, глава государства поддержал предложение генерального директора компании «Экстра Синема» Петра Чиряева об оснащении кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах страны.

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