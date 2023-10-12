Сбер вместе с благотворительными фондами «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» разработал универсальное руководство «Доступные языки и инклюзивная коммуникация». Оно объясняет, как писать, тестировать, иллюстрировать и оформлять тексты на простом и ясном языках (easy-to-read), и содержит пошаговый план действий для тех, кто хочет делать это самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Easy-to-read — общемировая практика создания доступности для людей с ментальными особенностями. Однако тексты на простом языке — это возможность донести важную информацию до самого широкого круга читателей.

Как пандус удобен не только людям с инвалидностью, но и тем, кто катит детскую коляску, тележку или чемодан, так и простой язык полезен не только людям с ментальными особенностями. Он поможет всем, кому трудно воспринимать сложные тексты: пожилым, неслышащим, людям с нарушениями внимания, низким уровнем знаний в какой-либо сфере и так далее. Например, выпускникам школ и средних специальных учебных заведений будет проще разобраться в важных документах, таких как договор аренды жилья или получение банковских услуг. Иностранцы будут лучше понимать законы, правила, инструкции и объявления. Люди старшего возраста научатся самостоятельно пользоваться электронными платформами государственных услуг.

Простой язык поможет людям самостоятельно принимать решения, защищаться от мошенничества и манипуляций. В соответствии с руководством банк уже создал страницу «Сервисы Сбера для людей с инвалидностью», которая служит хорошим примером текста на простом языке.

Ясный язык позволяет эффективно общаться с людьми с ментальными особенностями. В России живёт 5,5 млн таких дееспособных граждан. Они могут вести обычную жизнь, в том числе самостоятельно обслуживаться в банках и других организациях, но часто сталкиваются с барьерами в виде непонятных для них коммуникаций. Тексты на ясном языке состоят из коротких предложений, в них используются только самые простые слова в их буквальном значении, что делает их доступными для понимания.

Изучить гайдлайн может любой желающий на сайте Сбера в разделе «Особенный банк» — «Профессионалам в области доступности». Он будет полезен организациям, которые хотят доступно и понятно рассказывать о своих продуктах и сервисах. В этом же разделе размещены ещё два тематических руководства (по созданию услуг и цифровых сервисов, доступных для людей с инвалидностью) и два бесплатных курса (о том, как сформировать инклюзивную среду в своей команде и разрабатывать доступный цифровой контент).

Свою миссию банк видит в том, чтобы содействовать ESG-трансформации и развитию инклюзивной культуры в стране, помогать бизнесу, государству и общественным организациям обеспечивать доступность и равные возможности для всех.

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