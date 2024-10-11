LIAZA: «Они облепили меня и брали автографы, сказав, что продадут их за большие деньги!»

LIAZA – молодая, но уже набравшая популярность, поп-рок исполнительница из Москвы. Специально для «Образ жизни. Москва» артистка рассказала о своей истории в музыке, будущих фанатах и ближайших творческих планах!

– Как ты пришла в музыкальную индустрию? Почему было принято именно такое решение?

– Еще до того, как я пришла в музыкальную индустрию, я уже несколько лет до этого думала о том, что я очень сильно хочу пойти заниматься вокалом. А когда я пришла, я уже сразу понимала, что я не хочу петь песни других исполнителей. Я хочу работать над своим материалом, сделать свою песню. И я пришла к преподавателю, которая сама является действующим артистом. Я думаю, вы её знаете, это Софа Мантулина. Мы с ней сразу стали работать над авторским материалом. Сделали одну песню, подготовили её, записали, и как-то дальше всё пошло очень быстро, и мы сразу же стали делать вторую песню, третью и так далее. Всё произошло очень быстро, спонтанно и как-то очень легко.

– Какие исполнители вдохновляют тебя? Расскажи о нескольких из них, приведи в пример ситуации, в которых музыка, текст, биография повлияли на принятые решения.

– В подростковом возрасте я слушала Lady Gaga, Rihanna, 30 Seconds to Mars. А где-то в 16 лет мне удалось побывать на концерте Rihanna в Лондоне. Это был один из первых крупных концертов, которые я посетила. И тогда, конечно, это произвело на меня колоссальное впечатление. Во-первых, весь этот масштаб, всё это шоу. Меня это всё вдохновило и зарядило необыкновенной энергией. Спустя несколько лет, я также побывала на концерте «30 Seconds to Mars», тоже в Лондоне. Я абсолютно спонтанно узнала об этом концерте, и получилось так, что я купила самый последний билет на стадион. Именно на том концерте я, наверное, всерьез первый раз задумалась о том, что я хочу связать свою жизнь с музыкальной индустрией. Сейчас меня вдохновляет Лолита. Мне очень нравится история перезапуска её карьеры, как она, можно сказать, всё с чистого листа начала, и как у неё всё круто получается.

– Как рождается материал для новых песен?

– Вообще я песни пишу не сама, я обращаюсь за помощью к авторам. И здесь у меня два варианта развития событий. Либо это готовые песни, которые я когда-то слышала и они мне откликаются. Тогда я просто их покупаю. Либо это то, как мы сейчас работаем с Артёмом Ивановым, солистом группы «Инь-Ян». У нас есть общая концепция проекта, и мы знаем, в какое направление мы хотим двигаться и на какую аудиторию работать. Он пишет песни конкретно под меня. Он мне присылает демки,и дальше мы уже дорабатываем до готового материала, до готовой песни.

– Поделись своими хобби / увлечениями?

– Главное моё увлечение сейчас — это, конечно же, музыка. Все время уходит на нее. Но сейчас также я хочу возобновить занятия конным спортом. Я занималась им в детстве, когда мне было 10 лет. Тогда у меня было серьезное падение, и вот с тех пор я бросила занятия и держалась в стороне от всего этого. Но любовь к этому спорту у меня как осталась. Сейчас у меня появилась мысль о том, чтобы возобновить занятия и попробовать вернуться во всю эту историю.

– Как ты справляешься с кризисами? Что тебя возрождает вернуться к своему пути?

– Кризисы у меня бывают, как и у любого нормального человека. Как правило, это длится один-два, максимум три дня. В такие моменты я четко осознаю, что нужно просто отстать от себя, дать себе паузу, дать возможность отдохнуть, перезагрузиться. Идеальный вариант — это если есть возможность куда-то уехать, либо посетить новое место, заняться чем-то новым, либо съездить к родным. И это тоже всегда даёт подзарядку и возможность , с новыми силами, возвращаться к привычным делам. Но у меня никогда не возникала мысль все бросить или заняться чем-то другим. В такие минуты я понимаю, что я устала и нужно дать себе выдохнуть.

– Какие смысловые подтексты, тематики для тебя самые органичные? Почему именно они волнуют тебя, рождают творческий порыв — написать текст.

– Мне очень важен текст и смысловая нагрузка в песне. Основными темами у нас, конечно, являются какие-то романтические отношения, взаимодействие мужчин и женщин. Собственно говоря, то, что во все времена волнует всех. Это один из таких вопросов, который всегда на повестке дня. Абсолютно у всех есть отношения, какие-то болезненные, возможно, истории, счастливые истории. И вот у нас основное — это эти темы.

– Как ты относишься к современным музыкальным трендам и как они влияют на твою музыку?

– Во-первых, я, безусловно, слежу за трендами. Какие-то вещи мне очень нравятся, и мы стараемся их интегрировать в мои треки. За какими-то вещами я наблюдаю сто стороны. Но, безусловно, я всегда нахожусь в информационном поле, чтобы знать, что сейчас актуально.

– Как ты видишь свою карьеру через 1 год? Что уже достигнуто к тому моменту, а нал чем стоит поработать?

– На грядущий год я себе поставила определенные планки. В первую очередь это касается слушателей на стриминговых площадках. Я хочу, чтобы эта цифра увеличилась и через год достигла определенной высоты. Также, за это время, я хотела бы сделать сольный концерт. И, конечно, как можно больше выступлений. Продолжать работать над треками, регулярно выпускаться, релизиться. Планы такие.

– Как ты воспринимаешь критику своей музыки и может ли она сработать как рычаг к действию? Или наоборот?

– К критике я отношусь достаточно спокойно. Если она исходит от человека, который разбирается в теме, который является профессионалом и конструктивно доносит свои мысли. Я стараюсь прислушаться к мнению этого человека, провожу работу над ошибками. Если же идет критика от людей, которые абсолютно не в теме, то здесь я никак не реагирую. У всех свое мнение и на такие моменты я особо не отвлекаюсь.

– Поделись самой неординарной историей встречи с твоим слушателем? О чем вы говорили?

– Совершенно недавно со мной произошла очень необычная история. Я оказалась вместе с детской группой, с группой школьников на экскурсионной программе, и девушка, которая вела экскурсию, она меня знала. И в конце своей экскурсии она решила представить меня детям и рассказать, кто я. И после этого началось, конечно, очень необычное для меня действие. Они меня облепили со всех сторон, стали со мной фотографироваться, брать автографы, потом между собой обсуждать, как они через несколько лет продадут эти автографы за большую сумму денег. И вот всё в таком духе. Это было достаточно неординарно.

– Кто твой лирический герой? Опиши лирическую героиню своих треков? Кто она, чем она живет, какие эмоции, жизненные события переживает?

– Как правило, мы стараемся писать и описывать в треках какие-то жизненные ситуации, которые будут откликаться большому количеству человек. И они, как правило, связаны с отношениями, с какими-то ссорами, возможно, с расставаниями в этих отношениях. В моих треках героиня — девушка, у которой всегда есть своё мнение, женская гордость. И даже если она страдает, то достаточно в лёгкой форм. И всё равно с позиции силы.

– Расскажи необычный факт о себе, который точно никто не знает!

– Этот факт, конечно, знают обо мне мои близкие и окружающие меня люди, потому что он связан с внешностью. На протяжении трех с половиной лет я регулярно делаю один и тот же цвет лака для ногтей. Он мне не надоедает, и даже наоборот, я каждый раз, когда его делаю, думаю, что лучше этого цвета вообще не может быть ничего.Есть еще один факт обо мне — я не могу спать днем. Вот сколько бы раз я ни пыталась, даже если я заболеваю, днем я спать не могу абсолютно.

– Как выглядит твой идеальный день?

– Идеальный день, естественно, начнётся без будильника. Я должна проснуться сама в тот момент, когда я высплюсь. После пробуждения какое-то время мне нужен покой, тишина, чтобы меня никто не отвлекал. Я иду пить кофе, настраиваться на день, строить планы. Далее, если мы говорим про идеальный день, то это, конечно, работа. Либо на студии, либо, в принципе, работа по материалу, по новым трекам, запись студийная. Это меня очень сильно вдохновляет, и я хожу потом ещё несколько дней после студии абсолютно счастливым человеком. Также это может быть какая-то съёмка, либо мероприятие, либо встреча с друзьями. И я очень люблю вечерние прогулки, поэтому в идеальный день обязательно должна присутствовать вечерняя прогулка.