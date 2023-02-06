АИЛИ: «Не быть музыкантом я не могу»

Творческий путь артиста в России нелегок. Мечтания, бессонные ночи, посвященные написанию того самого шедевра, который выстрелит и сделает артиста известным. Мы поговорили певицей Аили, которая уже на своем опыте знает, что такое быть музыкантом и писать песни, которые цепляют большую аудиторию.

– Аили, расскажи, как ты решила стать певицей. С чего начинался твой творческий путь?

– Вряд ли мне удастся вспомнить момент, когда я приняла это решение. Думаю, оно пришло ко мне еще в неосознанном возрасте. Есть записи, где мне года три, но я уже нежно нажимаю на клавиши фортепиано и пытаюсь что-то напевать. Первую песню я написала в 14 лет. Тогда я, наверное, четко поняла, чего хочу. Но все равно не позволяла себе верить, что такой путь вообще возможен.

– А что казалось возможным? Кем хотела стать в детстве?

– Хотя я всегда мечтала петь, быть музыкантом, я не могла не слышать мнения других: музыка – это хобби, это несерьезно, это не принесет денег, на этом нельзя заработать, это невозможно и так далее. Поэтому периодически у меня появлялись мысли о другой профессии. Например, я очень любила английский в школе, думала стать переводчиком. Кстати, одно из моих высших образований как раз связано с этим делом.

– Насколько тяжело артисту прорываться на большую сцену? Многие, как известно, сдаются.

– Да, тяжело, это правда. Но это мой опыт, мой путь. Он получился нелегким. Но я не хочу, чтобы кто-то прочитал эти строки и подумал: «Ой, там так трудно, я туда не пойду». Но, возможно, у кого-то все сложится быстро и легко. Главное – верить и не сдаваться.

– У тебя были моменты отчаяния, когда хотелось уйти в другую профессию?

– Я не могу не заниматься музыкой. Поэтому в моменты отчаяния она как раз мне нужна еще больше. Да, я параллельно работаю где-то еще потому, что музыка меня не обеспечивает, но, как бы ни было сложно, я думаю так: «Окей, даже если вдруг по каким-то причинам я не смогу быть успешным музыкантом, буду обычным». Но не быть музыкантом я не могу.

– Аили – это же псевдоним? Расскажи его историю.

– Да, псевдоним и по совместительству мое китайское имя. Я полтора года жила в Китае. Поскольку китайцам сложно произносить иностранные слова, они всему дают китайское имя или название. Аили – так назвали там меня. Впоследствии, когда я вернулась в Россию и начала выпускать музыку на разных площадках, я думала: «Так, какой же у меня будет творческий псевдоним?» Думала, наверное, один день. Я настолько привыкла к этому имени, что не было других вариантов – только Аили.

– Все то, о чем ты поешь, это твой жизненный опыт или вдохновляет что-то другое?

– Это мой опыт, то, что происходило со мной или происходит сейчас. О других людях, к сожалению, у меня писать не получается. Я очень надеюсь, что когда-нибудь научусь. Мне бы хотелось уметь писать песню в любой момент, когда мне это нужно, но пока что песни приходят сами тогда, когда я чем-то вдохновлена.

– Близкие понимают тебя, нет сопротивления твоему выбору в семье?

– Да, сестра слушает все мои песни, читает, что мне пишут в комментариях. Мама все ролики пересматривает, отправляет своим подругам все, что со мной связано.

– Дай пару советов начинающим артистам. С чего нужно начинать и каких ошибок не допускать?

– Главное – слушать свое сердце. Есть такая цитата: «Мастер потерпел неудачу больше раз, чем новичок даже попытался». Не нужно бояться ошибаться.

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