«Лихие»: вторая глава масштабной саги Юрия Быкова

Творческая команда вместе с большинством актеров перешли из первой главы во вторую. По-прежнему в кресле режиссера ― Юрий Быков, оператор-постановщик ― Глеб Вавилов, автор сценария ― Олег Маловичко, художник-постановщик ― Никита Трубецкой, композитор ― Райан Оттер. Продюсерами второй главы выступили: Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Мухарам Кабулова.

Во второй главе зритель вновь встретится с героями Егора Кенжаметова (Женька), Артема Быстрова (Павел), Анны Завтур (Лиза), Полины Максимовой (Лиза в наши дни), Евгения Ткачука (Женя в наши дни), Филиппа Янковского (Тунгус), Елены Николаевой (Лена), Артура Иванова (Джем), Александра Голубева (Юра Краб), Кирилла Полухина (Слон), Александра Обласова (Кусок), Анны Котовой (Ольга Шаболтас), Марины Васильевой (Татьяна Шапиро), Аскара Ильясова (Ильяс), Гелы Месхи (Кармазов) и Сергея Уманова (Лисицын).

Во второй главе появится и сам режиссер сериала Юрий Быков, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других актеров.

Вторая часть саги станет прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширится география повествования ― «Лихие» поедут в Москву. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждет захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.

Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились.

А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

Юрий Быков, режиссер:

«Окончание первой главы — это не точка, а многоточие… Вторая глава — это новые события с теми же героями».

Олег Маловичко, автор сценария:

«Это продолжение истории с учетом эволюции, пройденной героями. Вторая глава отличается от первой тем, что в ней мы подводим к тому, что человек должен уметь в какой-то момент сказать: “Нет. Дальше это не пойдёт. Это закончится на мне. Дальше уже по-другому будет”. И об этом вся история в целом».