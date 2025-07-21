Михаил Галустян возвращается

На ТНТ выходит второй сезон скетчкома «Галустян+». Проект, ставший настоящим хитом последних лет, возвращается с новыми героями, свежими сюжетами и абсолютно непредсказуемыми перевоплощениями Михаила Галустяна. Во втором сезоне компанию Михаилу составят Дмитрий Журавлёв, Антон Остерников, Светлана Пермякова, Екатерина Моргунова, Иван Пышненко, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Шнякин, Рухин Магеррамов, Георгий Черданцев, Тимофей Зайцев, Муха Биттуев, Антонина Медведева, Михаил Кокляев и другие яркие артисты, спортсмены и медийные лица. Проект выпускает Norm Production по заказу Comedy Club Production.

В каждом выпуске Михаил Галустян и приглашённые звёзды играют самих себя и одновременно примеряют на себя десятки неожиданных образов — от дирижёра с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта. В этом сезоне шоу становится ещё масштабнее и самоироничнее: зрителей ждут свежие линии про жизнь в чате, абсурдные бытовые ситуации, международные миссии, нелепые приключения на борту самой дешевой авиакомпании и в космическом путешествии в международном составе. Каждый скетч — это новый взгляд на парадоксы и абсурды современной реальности, где узнаваемые типажи и актуальные темы подаются через фирменный юмор и неожиданные повороты.

Михаил Галустян: «В этом шоу для меня кайф — не только перевоплощаться, но и работать с крутыми артистами, друзьями, звёздами спорта и телевидения. Каждый выпуск — это приключение. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие, как и мы на съёмках».

Дмитрий Шпеньков, креативный продюсер: «Галустян+ 2 сезон — это ещё больше искры, больше хаоса, больше смеха! Это не просто продолжение — это новый виток комедийного безумия. Ждите любимых героев, новых персонажей и кучу знакомых лиц, которые вас точно удивят. Пристегнитесь — поехали!».