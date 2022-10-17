«ЛИСТ PROJECT» в Концертном зале «Зарядье»

18 октября в 19:00 в Зале Зарядье МГАСО и пианист Александр Гиндин представят настоящее музыкальное событие сезона – второй концерт из диптиха «Лист Project», творческого проекта, в который вошли все сочинения Ференца Листа для фортепиано с оркестром. За дирижерским пультом – маэстро Николай Цинман.

Величайший дар артиста и композитора Ференца Листа на протяжении полувека приковывал к себе умы гениев и рядовых слушателей. О Листе говорили и писали Гейне и Гюго, Бальзак и Жорж Санд, Шуман, Берлиоз и Вагнер.

Идея «Лист Project» появилась у Александра Гиндина после приобретения полного собрания сочинений Ференца Листа в 32 томах, в котором пианист обнаружил как широко известные произведения, так и сочинения редко или никогда не исполнявшиеся на московской сцене. В концерт-диптих вошло двенадцать опусов, из которых шесть представляют собой оригинальные сочинения Листа, и шесть – транскрипции произведений других авторов.

В «Лист Project» прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, «De Profundis» для фортепиано с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, «Гексамерон», «Лелио» Гектора Берлиоза и Ференца Листа и «Totentanz» («Пляска смерти»).

«Ференц Лист – мой ближайший друг и кормилец, с музыкой которого я живу с самого детства. В полном собрании сочинений Листа 32 тома. Из них 15 томов – оригинальные произведения, и 17 томов – транскрипции произведений других авторов. Из чего напрашивается вывод, что Лист был человеком очень широким, щедрым на музыку и на идеи. У Листа удивительный позитив, жизнелюбие. Даже, когда он пишет «Пляску смерти», все равно она полна жизни. Лист победил смерть, написав на нее музыкальные вариации. Благодаря позитиву Листа, я очень люблю исполнять его музыку. Подобный проект я не сделал бы ни с одним другим композитором. В программе много раннего Листа, и во время работы над произведениями я заметил, что у Листа — три «национальных лица». Есть «немецкий Лист», который в чем-то похож на Шуберта или раннего Шумана, есть «итальянский Лист», который суть исторического продолжение belcanto и оперной красоты, и есть «венгерский Лист» с виртуозными рапсодийными историями. Эти три персонажа абсолютно независимы, они складываются в одно творческое человеческое целое, и получается удивительный симбиоз. Я не могу найти ни одного подобного композитора, который мог бы трансфигурировать разные стили музыки во что-то единое целое», – говорит Александр Гиндин.

«В программу «Лист Project» войдут как сверхпопулярные сочинения Ференца Листа, так и те, которые вы услышите впервые, по крайней мере «вживую». Все произведения очень красивые, но некоторые из них я жду с особым трепетом и предвкушением. В программе прозвучит широко известный Первый концерт Листа очень яркий, очень мощный. А также его Третий концерт, который по хронологии написания является первым, и который несколько лет назад был собран буквально по кусочкам рукописей со всего мира. Это – очень искреннее, очень наивное, в самом высоком смысле сочинение. Одна из его тем напоминает Свадебный марш Мендельсона, другая – предвосхищает известную Бурлеску для фортепиано с оркестром Рихарда Штрауса. Очень интересно контрастное сочетания в одной программе гротескной и брутальной «Пляски смерти» со светлым и благородным псалмом De Profundis», – рассказывает Дирижёр Николай Цинман.

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