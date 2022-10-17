Финал музыкального конкурса «Песни Победы»

В московском театре «Школа современной пьесы» 5 декабря в 18.00 состоится финальный гала-концерт музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей.
Позади восемь ярких отборочных концертов, в ходе которых конкурсанты из разных городов России представили зрителям множество незабываемых музыкальных номеров, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства. Финалистов выбрали члены жюри – видные деятели культуры и искусства, продюсеры, руководители музыкальных издательств, представители органов государственной власти.
По итогам гала-концерта будут определены победители конкурса в шести номинациях: «Профессионалы», «Любители», «Ансамбли», «Авторская песня», «Гордость» и «Дети».
Призовой фонд проекта – 1 000 000 рублей.
Онлайн-трансляция заключительного концерта будет организована на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники».
Конкурс «Песни Победы» проводится второй год подряд с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризации мелодий того времени и открытия новых талантливых авторов песен и исполнителей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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