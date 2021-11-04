III Международный театральный фестиваль «Диалоги» открывается в театре «Человек»

С 19 по 25 ноября 2021 года в Московском драматическом театре «Человек» пройдёт III Международный театральный фестиваль «Диалоги» — уникальный и не имеющий себе аналогов сценический смотр, в котором принимают исключительно спектакли с участием двух актёров.

Впервые фестиваль «Диалоги», учреждённый Московским драматическим театром «Человек» при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы, состоялся в 2019 году, объявленном в России Годом театра. Осенью 2020-го, несмотря на известные ограничения, вследствие которых в зале могло находиться только 25% от возможного числа зрителей, состоялся второй по счету фестиваль. В этом году, не взирая ни на какие внешние обстоятельства, «Человек» вновь планирует принять коллективы из разных городов в своём небольшом, но уютном зале.

В рамках программы «Диалогов» №3 зрители смогут увидеть целый ряд разнообразных работ театров государственных и независимых, богатых славной историей и относительно юных. В Москву приедут как театры уже принимавшие участия в «Диалогах», так и дебютирующие в этом качестве. Объединяет их всех разве то, что это творческие коллективы с ярко выраженным оригинальным лицом, стремящиеся говорить с публикой на современном сценическом языке.

Откроется фестиваль 19 ноября одним из «хитов» минувшего театрального сезона — спектаклем режиссёра Алексея Янковского «Суад. Жизнь заново» Санкт-Петербургского театра «На Литейном», поставленным по французскому и европейскому роману-бестселлеру «Сожженная заживо», основанному на реальных событиях,.

Два прошлогодних «золотомасочных» театра-номинанта – молодые дерзкие независимые коллективы «Театр.Акт» из Казани и Никитинский театр из Воронежа представят свои новые работы: соответственно «Контакт» (20 ноября) по пьесе Ивана Вырыпаева и «Путаницу» (21 ноября) белорусского драматурга Андрея Макейчика.

Благодаря «Диалогам» 22 ноября столица вновь увидит нашумевший жесткий и при этом поэтичный «Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова Альметьевского драматического театра, несколько лет тому назад получивший 4 номинации на «Золотую маску».

23 ноября в афише чеховская «Душечка» Камерного театра из Вологды, в послужном списке которого участие и лауреатские лавры многих престижных фестивалей, а 24-го — «Триптих» по пьесе русскоязычного немецкого драматурга Нины Мазур в исполнении челябинского Нового Художественного театра.

Последний фестивальный день объявлен Днем Республики Саха (Якутия). Специально к нынешним «Диалогам» свои новые дуэтные спектакли готовят два знаменитых сценических коллектива этого уникального театрального региона – Саха театр и Якутский Русский драматический театр. В одном случае – это постановка по достаточно часто ставящейся драме «Ночь Гельвера» поляка Ингмара Вилквиста, в другом – первое прочтение текста современного драматурга из Якутска (и по совместительству первого заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислава Левочкина «Своя кровь»

В ночной программе фестиваля – работы независимых столичных трупп: «Весомое награждение» с участием популярного артиста и телеведущего Виктора Логинова и Марии Гуськовой, а также совершенно особое действо под названием «Мужья и жены. Любови и страсти», исполняемое легендарным музыкантом Сергеем Старостиным и актрисой Татьяной Бондаренко. Возрастное ограничение этого спектакля, основанного, на озорных и пикантных северных народных сказках – строго 18+.

По традиции в программе фестиваля будут проходить читки – как новых, так и «хорошо забытых старых» пьес на двоих исполнителей (подробнее об этом будет сообщено чуть позже), и так же по традиции – после каждого фестивального буде проходить открытый public talk – обсуждение увиденного с участием театральных критиков и всех желающих.

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