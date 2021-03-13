«Литературная карта России в комиксах» – новый всероссийский челендж-проект

15 мар­та 2021 года, в 16.00 Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка для моло­дё­жи и Центр рисо­ван­ных исто­рий РГБМ при под­держ­ке Мини­стер­ства Куль­ту­ры РФ в онлайн-режи­ме пред­ста­вят интер­ак­тив­ный чел­лендж-про­ект, посвя­щён­ный репре­зен­та­ции в рисо­ван­ных исто­ри­ях лите­ра­тур­но­го насле­дия рос­сий­ских реги­о­нов – «Лите­ра­тур­ная кар­та Рос­сии в комиксах».

В осно­ве про­ек­та – кон­курс комик­сов по темам: эпи­зо­ды из жиз­ни зна­ме­ни­тых мест­ных лите­ра­то­ров, адап­та­ции их лите­ра­тур­ных про­из­ве­де­ний, фан­та­зии на тему тво­ре­ний извест­ных реги­о­наль­ных авто­ров или с уча­сти­ем этих авто­ров в каче­стве геро­ев, рас­ска­зы о местах с лите­ра­тур­ной сла­вой, а так­же мест­ные исто­рии, лег­шие в осно­ву рас­ска­зов и пове­стей. «Лите­ра­тур­ная кар­та Рос­сии в комик­сах» ста­нет гло­баль­ной плат­фор­мой для твор­че­ской реа­ли­за­ции моло­дё­жи, пло­щад­кой, объ­еди­ня­ю­щей биб­лио­те­ки и комикс-цен­тры России.

«Рос­сия – круп­ней­шая стра­на мира, с уни­каль­ной мно­го­на­ци­о­наль­ной куль­ту­рой, вели­кой лите­ра­тур­ной тра­ди­ци­ей. Для каж­до­го рос­си­я­ни­на это оче­вид­ный факт, – рас­ска­зы­ва­ет кура­тор про­ек­та, Алек­сандр Кунин, руко­во­ди­тель Цен­тра рисо­ван­ных исто­рий РГБМ. Но если пред­ло­жить моло­до­му чита­те­лю ткнуть на одну, дру­гую, тре­тью точ­ку на кар­те стра­ны и попро­сить рас­ска­зать, чем при­ме­ча­тель­на эта точ­ка, этот реги­он, где она нахо­дит­ся, что зна­чит этот реги­он в исто­рии оте­че­ствен­ной лите­ра­ту­ры – он вряд ли най­дет­ся, что отве­тить. А если заду­мать­ся серьез­нее, то ока­жет­ся, что пред­став­ле­ния или зна­ния о род­ной стране для мно­гих огра­ни­чи­ва­ют­ся сво­им горо­дом, в луч­шем слу­чае – сво­ей обла­стью, кра­ем или рес­пуб­ли­кой. а боль­шая часть стра­ны – тер­ра инко­гни­та. Про­ект «Лите­ра­тур­ная кар­та Рос­сии в комик­сах» при­зван рас­ши­рить лич­ную гео­гра­фию читателя.

В рам­ках про­ек­та с мар­та по ноябрь в горо­дах Рос­сии прой­дут мастер-клас­сы по комик­сам, встре­чи с комик­си­ста­ми, кра­е­ве­да­ми, лите­ра­то­ра­ми и исто­ри­ка­ми, а так­же будут орга­ни­зо­ва­ны экс­по­зи­ции кон­курс­ных работ.

Комик­сы-побе­ди­те­ли из реги­о­нов будут участ­во­вать в обще­рос­сий­ском смот­ре и финаль­ной выстав­ке в Москве в кон­це 2021 года. По ито­гам кон­кур­са будет опуб­ли­ко­ван сбор­ник луч­ших работ и пред­став­ле­на интер­ак­тив­ная кар­та Рос­сии в сети Интер­нет. Рас­ши­рен­ная экс­по­зи­ция «Лите­ра­тур­ная кар­та Рос­сии в комик­сах» откро­ет­ся в 2022 году, она отпра­вит­ся в путе­ше­ствие по стране и за рубеж.

Ниже мы пуб­ли­ку­ем ссыл­ку на транс­ля­цию встре­чи – пре­зен­та­ции про­ек­та: «Лите­ра­тур­ная кар­та Рос­сии в комик­сах — Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка для моло­де­жи» (rgub.ru). Так­же, транс­ля­цию мож­но посмот­реть и на сай­те СМИ «Арт­Мос­ко­вия» в этой пуб­ли­ка­ции. Не забудь­те доба­вить в закладки!

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