«Литературная карта России в комиксах» – новый всероссийский челендж-проект

15 марта 2021 года, в 16.00 Российская государственная библиотека для молодёжи и Центр рисованных историй РГБМ при поддержке Министерства Культуры РФ в онлайн-режиме представят интерактивный челлендж-проект, посвящённый репрезентации в рисованных историях литературного наследия российских регионов – «Литературная карта России в комиксах».
В основе проекта – конкурс комиксов по темам: эпизоды из жизни знаменитых местных литераторов, адаптации их литературных произведений, фантазии на тему творений известных региональных авторов или с участием этих авторов в качестве героев, рассказы о местах с литературной славой, а также местные истории, легшие в основу рассказов и повестей. «Литературная карта России в комиксах» станет глобальной платформой для творческой реализации молодёжи, площадкой, объединяющей библиотеки и комикс-центры России.
«Россия – крупнейшая страна мира, с уникальной многонациональной культурой, великой литературной традицией. Для каждого россиянина это очевидный факт, – рассказывает куратор проекта, Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй РГБМ. Но если предложить молодому читателю ткнуть на одну, другую, третью точку на карте страны и попросить рассказать, чем примечательна эта точка, этот регион, где она находится, что значит этот регион в истории отечественной литературы – он вряд ли найдется, что ответить. А если задуматься серьезнее, то окажется, что представления или знания о родной стране для многих ограничиваются своим городом, в лучшем случае – своей областью, краем или республикой. а большая часть страны – терра инкогнита. Проект «Литературная карта России в комиксах» призван расширить личную географию читателя.
В рамках проекта с марта по ноябрь в городах России пройдут мастер-классы по комиксам, встречи с комиксистами, краеведами, литераторами и историками, а также будут организованы экспозиции конкурсных работ.
Комиксы-победители из регионов будут участвовать в общероссийском смотре и финальной выставке в Москве в конце 2021 года. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших работ и представлена интерактивная карта России в сети Интернет. Расширенная экспозиция «Литературная карта России в комиксах» откроется в 2022 году, она отправится в путешествие по стране и за рубеж.
Ниже мы публикуем ссылку на трансляцию встречи – презентации проекта: «Литературная карта России в комиксах — Российская государственная библиотека для молодежи» (rgub.ru). Также, трансляцию можно посмотреть и на сайте СМИ «АртМосковия» в этой публикации. Не забудьте добавить в закладки!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.