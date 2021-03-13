Открытие ежегодного фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK состоится 17 марта в киноцентре «Октябрь»

17 марта 2021 года в киноцентре «Октябрь» состоится открытие ежегодного фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2021. Сбор гостей в 19:00.
Гостей вечера ждет фотозона с легендарной Тропой Гигантов с возможностью сразу напечатать своё фото и эффектный бар с коктейлями на основе виски Bushmills, который производится на старейшей дистиллерии Ирландии. Выложив в соцсетях с хэштегами #irishweek2021 #BushmillsPatrickDay #BushmillsRussia свое фото с открытия из киноцентра «Октябрь», каждый гость получает шанс выиграть приз от бренда Bushmills. Подробности конкурса можно найти в инстаграм-аккаунте @irishweekru.
Откроет фестиваль речь Анны Грязновой, директора IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в России, а также видео-приветствие от Томма Мура и Росса Стюарта, создателей анимационного шедевра — фильма открытия, которым станет долгожданная картина «Легенда о волках» (Wolfwalkers) от студии Cartoon Saloon. Ошеломляющие 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков на авторитетном сайте Rotten Tomatoes, номинация на «Золотой Глобус» – лишь некоторые из поводов увидеть чудесную новую сказку на большом экране премьерного зала киноцентра «Октябрь». В программе кинофестиваля зрителей также ждут свежие короткометражки и новинки игрового и документального кино из Ирландии с 17 по 28 марта. После просмотра фильма гости вечера смогут продолжить праздновать День Святого Патрика и старт фестиваля на вечеринке в пабе Abbey Players. Подробности о программе кинофестиваля можно узнать по предложенной ссылке на официальном сайте.
Далее, 20 марта в клубе Известия Hall состоится невероятный девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». На фестивале прозвучат исполненные ирландской свободы песни Тинтал, бравые марши оркестра волынщиков City Pipes, бретонская традиция Mervent, средневековые баллады Shedda, корневой фолк Lost Temple Brothers и шотландский рок Green Guard. Специальным гостем праздника станет истинный ирландец Конор Мюррей и его группа The Clover Rovers. Впервые на фестивале будет представлена иммерсивная проекция «Окно в Ирландию», с помощью которой гости смогут оказаться на Изумрудном острове. Празднование дополнят танцевальные шоу, атмосферная кельтская ярмарка и ирландский видео-арт на большом экране, а гостям, пришедшим к самому началу фестиваля, подарят счастливый клевер “на удачу”.
21 марта в Доме Журналиста пройдет специальная детская программа для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь покажут песочное шоу «Миф и легенды удивительной Ирландии» от «Театра на песке» Екатерины Шеффер, расскажут ирландские сказки под живую музыку на сторителлинг-концерте Юрия Андрейчука и его «Воинства Сидов».
На следующей неделе фестиваль продолжится театральными постановками и танцевальным марафоном. 22 и 23 марта в театре «Модерн» пройдут спектакли по ирландской драматургии: «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха и «Поле» Джона Б.Кина в постановке Пермского театра «У Моста» (гастроли организованы ПЦ «Театромания»). 25 марта на сцене театрального центра «На Страстном» покажут «Калеку с Инишмаана» Мартина МакДонаха — спектакль «ТРУ Театра» на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.
А уже 26 марта лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене концертного зала «МИР». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива Lost Temple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. А пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат несложным движениям различных видов ирландского танца.
Любое из событий ирландской недели – это отличный повод порадоваться долгожданному приходу весны и выйти к ней навстречу в чём-нибудь зелёном.
Мероприятия проходят при поддержке Посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда «Вереск», ирландского клуба IRISH CLUB и бренда Bushmills.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.