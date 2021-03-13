Открытие ежегодного фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK состоится 17 марта в киноцентре «Октябрь»

17 мар­та 2021 года в кино­цен­тре «Октябрь» состо­ит­ся откры­тие еже­год­но­го фести­ва­ля ирланд­ской куль­ту­ры IRISH WEEK 2021. Сбор гостей в 19:00.

Гостей вече­ра ждет фото­зо­на с леген­дар­ной Тро­пой Гиган­тов с воз­мож­но­стью сра­зу напе­ча­тать своё фото и эффект­ный бар с кок­тей­ля­ми на осно­ве вис­ки Bushmills, кото­рый про­из­во­дит­ся на ста­рей­шей дистил­ле­рии Ирлан­дии. Выло­жив в соц­се­тях с хэш­те­га­ми #irishweek2021 #BushmillsPatrickDay #BushmillsRussia свое фото с откры­тия из кино­цен­тра «Октябрь», каж­дый гость полу­ча­ет шанс выиг­рать приз от брен­да Bushmills. Подроб­но­сти кон­кур­са мож­но най­ти в инста­грам-акка­ун­те @irishweekru.

Откро­ет фести­валь речь Анны Гряз­но­вой, дирек­то­ра IRISH WEEK и Фести­ва­ля ирланд­ско­го кино в Рос­сии, а так­же видео-при­вет­ствие от Том­ма Мура и Рос­са Стю­ар­та, созда­те­лей ани­ма­ци­он­но­го шедев­ра — филь­ма откры­тия, кото­рым ста­нет дол­го­ждан­ная кар­ти­на «Леген­да о вол­ках» (Wolfwalkers) от сту­дии Cartoon Saloon. Оше­лом­ля­ю­щие 100% рей­тин­га зри­те­лей и 99% рей­тин­га кри­ти­ков на авто­ри­тет­ном сай­те Rotten Tomatoes, номи­на­ция на «Золо­той Гло­бус» – лишь неко­то­рые из пово­дов уви­деть чудес­ную новую сказ­ку на боль­шом экране пре­мьер­но­го зала кино­цен­тра «Октябрь». В про­грам­ме кино­фе­сти­ва­ля зри­те­лей так­же ждут све­жие корот­ко­мет­раж­ки и новин­ки игро­во­го и доку­мен­таль­но­го кино из Ирлан­дии с 17 по 28 мар­та. После про­смот­ра филь­ма гости вече­ра смо­гут про­дол­жить празд­но­вать День Свя­то­го Пат­ри­ка и старт фести­ва­ля на вече­рин­ке в пабе Abbey Players. Подроб­но­сти о про­грам­ме кино­фе­сти­ва­ля мож­но узнать по пред­ло­жен­ной ссыл­ке на офи­ци­аль­ном сайте.

Далее, 20 мар­та в клу­бе Изве­стия Hall состо­ит­ся неве­ро­ят­ный девя­ти­ча­со­вой фолк-фести­валь «День и ночь свя­то­го Пат­ри­ка». На фести­ва­ле про­зву­чат испол­нен­ные ирланд­ской сво­бо­ды пес­ни Тин­тал, бра­вые мар­ши оркест­ра волын­щи­ков City Pipes, бре­тон­ская тра­ди­ция Mervent, сред­не­ве­ко­вые бал­ла­ды Shedda, кор­не­вой фолк Lost Temple Brothers и шот­ланд­ский рок Green Guard. Спе­ци­аль­ным гостем празд­ни­ка ста­нет истин­ный ирлан­дец Конор Мюр­рей и его груп­па The Clover Rovers. Впер­вые на фести­ва­ле будет пред­став­ле­на иммер­сив­ная про­ек­ция «Окно в Ирлан­дию», с помо­щью кото­рой гости смо­гут ока­зать­ся на Изу­мруд­ном ост­ро­ве. Празд­но­ва­ние допол­нят тан­це­валь­ные шоу, атмо­сфер­ная кельт­ская ярмар­ка и ирланд­ский видео-арт на боль­шом экране, а гостям, при­шед­шим к само­му нача­лу фести­ва­ля, пода­рят счаст­ли­вый кле­вер “на удачу”.

21 мар­та в Доме Жур­на­ли­ста прой­дет спе­ци­аль­ная дет­ская про­грам­ма для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь пока­жут песоч­ное шоу «Миф и леген­ды уди­ви­тель­ной Ирлан­дии» от «Теат­ра на пес­ке» Ека­те­ри­ны Шеф­фер, рас­ска­жут ирланд­ские сказ­ки под живую музы­ку на сто­ри­тел­линг-кон­цер­те Юрия Андрей­чу­ка и его «Воин­ства Сидов».

На сле­ду­ю­щей неде­ле фести­валь про­дол­жит­ся теат­раль­ны­ми поста­нов­ка­ми и тан­це­валь­ным мара­фо­ном. 22 и 23 мар­та в теат­ре «Модерн» прой­дут спек­так­ли по ирланд­ской дра­ма­тур­гии: «Череп из Кон­не­ма­ры» Мар­ти­на Мак­До­на­ха и «Поле» Джо­на Б.Кина в поста­нов­ке Перм­ско­го теат­ра «У Моста» (гастро­ли орга­ни­зо­ва­ны ПЦ «Теат­ро­ма­ния»). 25 мар­та на сцене теат­раль­но­го цен­тра «На Страст­ном» пока­жут «Кале­ку с Иниш­ма­а­на» Мар­ти­на Мак­До­на­ха — спек­такль «ТРУ Теат­ра» на тему эми­гра­ции, веч­но­го стрем­ле­ния к луч­шей жиз­ни, тяги и люб­ви к род­но­му дому.

А уже 26 мар­та луч­шие тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы Моск­вы поде­лят­ся с пуб­ли­кой взрыв­ной энер­ги­ей и кра­со­той в рам­ках фести­ва­ля-пара­да ирланд­ско­го тан­ца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене кон­церт­но­го зала «МИР». Тан­це­валь­ное шоу будет сопро­вож­дать­ся живой кон­церт­ной про­грам­мой музы­кан­тов кол­лек­ти­ва Lost Temple Brothers, в руках кото­рых ожи­ва­ют народ­ные ирланд­ские музы­каль­ные инстру­мен­ты. А при­шед­ших на фести­валь зара­нее пря­мо в фойе кон­церт­но­го зала на откры­том мастер-клас­се научат неслож­ным дви­же­ни­ям раз­лич­ных видов ирланд­ско­го танца.

Любое из собы­тий ирланд­ской неде­ли – это отлич­ный повод пора­до­вать­ся дол­го­ждан­но­му при­хо­ду вес­ны и вый­ти к ней навстре­чу в чём-нибудь зелёном.

Меро­при­я­тия про­хо­дят при под­держ­ке Посоль­ства Ирлан­дии, фон­да Culture Ireland, фон­да «Вереск», ирланд­ско­го клу­ба IRISH CLUB и брен­да Bushmills.

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