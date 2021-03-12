Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» объявил о старте нового сезона и начале приема заявок на 2021 год. Заявки принимаются до 1 апреля на сайте проекта Kultsled.ru.
«Культурный след» – проект, позволяющий силами местных жителей увековечивать память выдающихся людей и значимых событий прошлого, создавать новые реальные и виртуальные точки притяжения на карте страны, разрабатывать новые народные туристические маршруты.
В пилотном сезоне проекта в 2015 году приняло участие 52 региона, получено 250 предложений о создании новых арт-объектов и туристических мест. В итоге было реализовано 4 идеи: «Поэтическая Табуретка» в Мончегорске, «Морской волк» в Мурманске, «Вечная теплота» и «Полярный жираф» в Норильске. Сегодня все эти арт-объекты внесены в реестр достопримечательностей региона и стали центрами проведения фестивалей (например, taburetkafest.com). В 2018–2019 г. в проекте приняли участие жители 74 регионов (584 заявки). Было создано 5 памятников: «Спящая Мари» в Светлогорске (Калининградская область), «Лыковский шишак» в с.Лыково Владимирской области, «Оружейникам Удмуртии» в Ижевске, «Словарь Даля» в Оренбурге, «В память о Евлалии Кадминой» в Калуге.
За 6 лет существования проекта к нему присоединились практически все регионы РФ, было установлено 15 арт-объектов, многие из которых стали местными туристическими и культурными достопримечательностями. Только в 2020 году было подано более 1000 заявок из 80 регионов, новые арт-объекты появились в Брянской, Ивановской, Мурманской области, республике Коми, республике Саха (Якутия).
В 2021 году будет создано 5 новых арт-объектов, разработаны туристические народные маршруты. В рамках конкурса любой желающий может предложить идею новой достопримечательности, увековечивающей выдающихся людей и значимые события прошлого.
Все заявки рассматриваются экспертным советом, состоящим из историков, краеведов, культурологов, урбанистов, архитекторов, искусствоведов. Шорт-лист из 15 лучших идей направляется на рассмотрение в региональные администрации и проводятся общественные слушания, на которых местные жители могут поддержать идею или выступить против. На основании ответа администрации города и проведенных общественных слушаний экспертный совет выбирает 5 победителей. Следующий этап проекта – конкурс художников на лучший эскиз к проектам-победителям. Победители конкурса художников воплощают проекты в жизнь. Параллельно эксперты оценивают всю массу заявок, поступивших на конкурс, потому что описание идей, предложенных местными жителями, станут основой народных туристических маршрутов.
В экспертный совет 2021 года вошли директор музея-заповедника В. Поленова Наталья Поленова, куратор, исследователь современного искусства, главный специалист по проектной деятельности, стратегическому планированию и информационному обеспечению Агентства культурных инициатив Волгоградской области Антон Вальковский, участник группировки ЗИП художник Степан Субботин, дизайнер и художник, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ Высшая школа экономики Андрей Люблинский, сооснователь бюро Megabudka Артем Укропов, а также эксперты в сфере урбанистики: доктор культурологии, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики им. Высоковского Дмитрий Замятин и старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова.
«Практически в каждом населённом пункте страны есть культурное и историческое наследие, достойное того, чтобы его увековечить. Часто о таком наследии, выдающихся людях и значимых событиях прошлого хорошо знают только местные жители, которые и являются локомотивом нашего проекта. Итогом развития «Культурного следа» является не только появление новых культурных достопримечательностей, но и развитие внутреннего туризма, появление новых интересных туристических маршрутов и открытие новых точек на карте. На строительство каждого арт-объекта благодаря Фонду президентских грантов мы выделяем бюджет ок. 500 тысяч рублей, в некоторых случаях объем финансирования может быть увеличен», – рассказала основатель конкурса «Культурный след» Марина Смирнова.
«Современная арт-культура основывается на синтезе искусств и культур в различных комбинациях. Для меня при оценке будущих арт-объектов важна их актуальность и новаторство и вместе с тем вневременность, функциональность и вместе с тем эмоциональность, простота высказывания и многозначительность. Чем больше подобных критериев проявлены в заявке, тем более объект современного искусства является значимым. Я уверен, что благодаря «Культурному следу» на карте России появится много значимых и действительно интересных арт-объектов», – говорит член экспертного совета Артем Укропов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.