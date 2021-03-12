Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» объявил о старте нового сезона

Все­рос­сий­ский кон­курс идей новых досто­при­ме­ча­тель­но­стей «Куль­тур­ный след» объ­явил о стар­те ново­го сезо­на и нача­ле при­е­ма заявок на 2021 год. Заяв­ки при­ни­ма­ют­ся до 1 апре­ля на сай­те про­ек­та Kultsled.ru.

«Куль­тур­ный след» – про­ект, поз­во­ля­ю­щий сила­ми мест­ных жите­лей уве­ко­ве­чи­вать память выда­ю­щих­ся людей и зна­чи­мых собы­тий про­шло­го, созда­вать новые реаль­ные и вир­ту­аль­ные точ­ки при­тя­же­ния на кар­те стра­ны, раз­ра­ба­ты­вать новые народ­ные тури­сти­че­ские маршруты.

В пилот­ном сезоне про­ек­та в 2015 году при­ня­ло уча­стие 52 реги­о­на, полу­че­но 250 пред­ло­же­ний о созда­нии новых арт-объ­ек­тов и тури­сти­че­ских мест. В ито­ге было реа­ли­зо­ва­но 4 идеи: «Поэ­ти­че­ская Табу­рет­ка» в Мон­че­гор­ске, «Мор­ской волк» в Мур­ман­ске, «Веч­ная теп­ло­та» и «Поляр­ный жираф» в Нориль­ске. Сего­дня все эти арт-объ­ек­ты вне­се­ны в реестр досто­при­ме­ча­тель­но­стей реги­о­на и ста­ли цен­тра­ми про­ве­де­ния фести­ва­лей (напри­мер, taburetkafest.com). В 2018–2019 г. в про­ек­те при­ня­ли уча­стие жите­ли 74 реги­о­нов (584 заяв­ки). Было созда­но 5 памят­ни­ков: «Спя­щая Мари» в Свет­ло­гор­ске (Кали­нин­град­ская область), «Лыков­ский шишак» в с.Лыково Вла­ди­мир­ской обла­сти, «Ору­жей­ни­кам Удмур­тии» в Ижев­ске, «Сло­варь Даля» в Орен­бур­ге, «В память о Евла­лии Кад­ми­ной» в Калуге.

За 6 лет суще­ство­ва­ния про­ек­та к нему при­со­еди­ни­лись прак­ти­че­ски все реги­о­ны РФ, было уста­нов­ле­но 15 арт-объ­ек­тов, мно­гие из кото­рых ста­ли мест­ны­ми тури­сти­че­ски­ми и куль­тур­ны­ми досто­при­ме­ча­тель­но­стя­ми. Толь­ко в 2020 году было пода­но более 1000 заявок из 80 реги­о­нов, новые арт-объ­ек­ты появи­лись в Брян­ской, Ива­нов­ской, Мур­ман­ской обла­сти, рес­пуб­ли­ке Коми, рес­пуб­ли­ке Саха (Яку­тия).

В 2021 году будет созда­но 5 новых арт-объ­ек­тов, раз­ра­бо­та­ны тури­сти­че­ские народ­ные марш­ру­ты. В рам­ках кон­кур­са любой жела­ю­щий может пред­ло­жить идею новой досто­при­ме­ча­тель­но­сти, уве­ко­ве­чи­ва­ю­щей выда­ю­щих­ся людей и зна­чи­мые собы­тия прошлого.

Все заяв­ки рас­смат­ри­ва­ют­ся экс­перт­ным сове­том, состо­я­щим из исто­ри­ков, кра­е­ве­дов, куль­ту­ро­ло­гов, урба­ни­стов, архи­тек­то­ров, искус­ство­ве­дов. Шорт-лист из 15 луч­ших идей направ­ля­ет­ся на рас­смот­ре­ние в реги­о­наль­ные адми­ни­стра­ции и про­во­дят­ся обще­ствен­ные слу­ша­ния, на кото­рых мест­ные жите­ли могут под­дер­жать идею или высту­пить про­тив. На осно­ва­нии отве­та адми­ни­стра­ции горо­да и про­ве­ден­ных обще­ствен­ных слу­ша­ний экс­перт­ный совет выби­ра­ет 5 побе­ди­те­лей. Сле­ду­ю­щий этап про­ек­та – кон­курс худож­ни­ков на луч­ший эскиз к про­ек­там-побе­ди­те­лям. Побе­ди­те­ли кон­кур­са худож­ни­ков вопло­ща­ют про­ек­ты в жизнь. Парал­лель­но экс­пер­ты оце­ни­ва­ют всю мас­су заявок, посту­пив­ших на кон­курс, пото­му что опи­са­ние идей, пред­ло­жен­ных мест­ны­ми жите­ля­ми, ста­нут осно­вой народ­ных тури­сти­че­ских маршрутов.

В экс­перт­ный совет 2021 года вошли дирек­тор музея-запо­вед­ни­ка В. Поле­но­ва Ната­лья Поле­но­ва, кура­тор, иссле­до­ва­тель совре­мен­но­го искус­ства, глав­ный спе­ци­а­лист по про­ект­ной дея­тель­но­сти, стра­те­ги­че­ско­му пла­ни­ро­ва­нию и инфор­ма­ци­он­но­му обес­пе­че­нию Агент­ства куль­тур­ных ини­ци­а­тив Вол­го­град­ской обла­сти Антон Валь­ков­ский, участ­ник груп­пи­ров­ки ЗИП худож­ник Сте­пан Суб­бо­тин, дизай­нер и худож­ник, кура­тор про­фи­ля «Ком­му­ни­ка­ци­он­ный дизайн» в Шко­ле дизай­на НИУ Выс­шая шко­ла эко­но­ми­ки Андрей Люб­лин­ский, соос­но­ва­тель бюро Megabudka Артем Укро­пов, а так­же экс­пер­ты в сфе­ре урба­ни­сти­ки: док­тор куль­ту­ро­ло­гии, глав­ный науч­ный сотруд­ник Выс­шей шко­лы урба­ни­сти­ки им. Высо­ков­ско­го Дмит­рий Замя­тин и стар­ший пре­по­да­ва­тель кафед­ры госу­дар­ствен­но­го и муни­ци­паль­но­го управ­ле­ния СЗИУ РАН­ХиГС Ана­ста­сия Козлова.

«Прак­ти­че­ски в каж­дом насе­лён­ном пунк­те стра­ны есть куль­тур­ное и исто­ри­че­ское насле­дие, достой­ное того, что­бы его уве­ко­ве­чить. Часто о таком насле­дии, выда­ю­щих­ся людях и зна­чи­мых собы­ти­ях про­шло­го хоро­шо зна­ют толь­ко мест­ные жите­ли, кото­рые и явля­ют­ся локо­мо­ти­вом наше­го про­ек­та. Ито­гом раз­ви­тия «Куль­тур­но­го сле­да» явля­ет­ся не толь­ко появ­ле­ние новых куль­тур­ных досто­при­ме­ча­тель­но­стей, но и раз­ви­тие внут­рен­не­го туриз­ма, появ­ле­ние новых инте­рес­ных тури­сти­че­ских марш­ру­тов и откры­тие новых точек на кар­те. На стро­и­тель­ство каж­до­го арт-объ­ек­та бла­го­да­ря Фон­ду пре­зи­дент­ских гран­тов мы выде­ля­ем бюд­жет ок. 500 тысяч руб­лей, в неко­то­рых слу­ча­ях объ­ем финан­си­ро­ва­ния может быть уве­ли­чен», – рас­ска­за­ла осно­ва­тель кон­кур­са «Куль­тур­ный след» Мари­на Смирнова.

«Совре­мен­ная арт-куль­ту­ра осно­вы­ва­ет­ся на син­те­зе искусств и куль­тур в раз­лич­ных ком­би­на­ци­ях. Для меня при оцен­ке буду­щих арт-объ­ек­тов важ­на их акту­аль­ность и нова­тор­ство и вме­сте с тем вне­вре­мен­ность, функ­ци­о­наль­ность и вме­сте с тем эмо­ци­о­наль­ность, про­сто­та выска­зы­ва­ния и мно­го­зна­чи­тель­ность. Чем боль­ше подоб­ных кри­те­ри­ев про­яв­ле­ны в заяв­ке, тем более объ­ект совре­мен­но­го искус­ства явля­ет­ся зна­чи­мым. Я уве­рен, что бла­го­да­ря «Куль­тур­но­му сле­ду» на кар­те Рос­сии появит­ся мно­го зна­чи­мых и дей­стви­тель­но инте­рес­ных арт-объ­ек­тов», – гово­рит член экс­перт­но­го сове­та Артем Укропов.

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